Panasonic přichází s 24MPx fotoaparátem Lumix S1 II, umí 4K120p i fázový AF

Panasonic představila dlouho očekávaného nástupce fotoaparátu Lumix S1 II (DC-S1M2) a s ním i spousta zajímavých novinek. Je tu nový mnohem rychlejší full frame (35,8×23,8 mm) vrstvený snímač CMOS s rozlišením 26,8 MPx, z čehož se efektivně využívá 24,1 MPx. Ten je mechanicky stabilizovaný a oproti předchůdci přináší fázový autofokus, přičemž AF systém je citlivý od -6 EV s F1,4. Stabilizace je 5osá, uprostřed zvládá 8EV účinek, v rozích 7 EV. Fungovat může i duálně, to jsou ale oba výkony na 7 EV. Společnostpředstavila dlouho očekávaného nástupce fotoaparátu Lumix S1 . Nyní přichází(DC-S1M2) a s ním i spousta zajímavých novinek. Je tu nový mnohem rychlejší full frame (35,8×23,8 mm) vrstvený snímač CMOS s rozlišením 26,8 MPx, z čehož se efektivně využívá 24,1 MPx. Ten je mechanicky stabilizovaný a oproti předchůdci přináší fázový autofokus, přičemž AF systém je citlivý od -6 EV s F1,4. Stabilizace je 5osá, uprostřed zvládá 8EV účinek, v rozích 7 EV. Fungovat může i duálně, to jsou ale oba výkony na 7 EV.

Hlavně se zapracovalo na natáčení videa. To je dostupné ve formátu H.264 i H.265 v MP4 i MOV, druhý jmenovaný umí i záznam v Apple ProRes a ProRes RAW. V-Log má dynamický rozsah 14+ EV, s Dynamic Range Boost pak 15 EV. Podporován je i ARRI LogC3, k tomu ale potřebujete zakoupit softwarový klíč.



Pokud jde o rozlišení, maximem je 6K v plném open-gate poměru 3:2, tedy 5952×3968 pixelů při 29,97p, datovém toku 200 Mbps a 10bitové barevné hloubce s kódováním 4:2:0. S větším ořezem na 2,4:1 (5952×2512 pixelů) už ale umí i 59,94p a 300 Mbps. Zvládá i 5.8K, 5.1K, 4.8K. 4K video (DCI 4096×2160 pixelů i UHD 3840×2160 pixelů) už zvládne dokonce i při 119,88p, to umí i v ALL-Intra (800 Mbps, 4:2:2). Pokud se dostaneme na Full HD rozlišení (1920×1080 pixelů), maximální frekvence stoupne na 239,76p. Toto je ale hodně zjednodušený výčet. Seznam podporovaných kombinací formátů, rozlišení, frekvencí, datových toků a podobně čítá několik stovek.

Možný je i HDMI RAW výstup např. na Blackmagic Video Assist a Atomos Ninja, Lumix S1 II umí i nahrávání na externí SSD. Dále je podporováno i streamování pomocí protokolu RTMPS. Přes Wi-Fi umí Full HD při 59,94p a 8 Mbps, přes USB pak i UHD 4K při 29,97p a 12,5 Mbps nebo 16 Mbps v případě rychlejšího Full HD. Samozřejmostí je už i možnost nahrát a aplikovat 3D LUT na video (Real-Time LUT pro zobrazení i záznam). Fotoaparát má i ventilátor pro chlazení a možnost dlouhodobějšího natáčení.

Citlivosti mají rozsah ISO 100-51200, režim rozšíření přidávají ISO 50 dolů a až ISO 204800 směrem nahoru. Snímač má duální nativní ISO citlivost (ISO 100 a 800, ve V-Log 640 a 5000). Expoziční časy pak mohou být od 1/8000 sekundy do 60 sekund s mechanickou závěrkou. Plně elektronická zkracuje minimum na 1/16000 sekundy. U videa je to od 1/16000 sekundy do 1/25 sekundy, nicméně při manuální expozici i ostření lze nastavit i 1/2 sekundy. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy.

Sekvenční snímání s mechanickou závěrkou zvládá max. 10 fps v AFS a MF, resp. 8 fps v AFC. Elektronická závěrka zvládá totéž, nicméně přidává režim SH s až 70 fps, tyto režimy umožňují i záznam před domáčknutím spouště. Buffer má vystačit na více než 160 snímků RAW+HEIF.

OLED hledáček má rozlišení 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů) s 0,78× zvětšením a max. 120fps frekvencí. Hlavní displej je 3,0" dotykový a polohovatelný s rozlišením 1,84 mil. bodů. Lumix S1 II má USB-C 10Gbps, HDMI typu A, 2,5mm jack pro dálkové ovládání, 3,5mm jacky pro externí mikrofon i sluchátka. Přes jednotku DMW-XLR2 zvládne i XLR mikrofony. Máme tu dva sloty pro paměťové karty, první zvládne CFexpress Type B, druhý SDXC UHS-II. Bezdrátová rozhraní zastupuje Wi-Fi (802.11ac) a Bluetooth 5.0 LE. Akumulátor má 7,2 V a 2200 mAh (celkem 16 Wh), zvládne 360 snímků přes zadní displej nebo 320 přes LVF.



Rozměry fotoaparátu činí 134,3×102,3×91,8 mm a váží 718 gramů bez baterie a karty. S tímto příslušenstvím je na 800 gramech. Těle je odolné proti prachu, postříkání, mrazu do -10 °C. Lumix S1 II bude stát 87.999 Kč, resp. 3499 EUR, do prodeje půjde v červnu.