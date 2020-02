Panasonic Lumix S1: postřehy z praxe

Lumix S1, který byl vyzkoušen se základním objektivem Lumix S 24-105mm F4. Máme tu výklopný dotykový displej, velké EVF, podporu 4K60p videa i zpomalených 180p Full HD videosekvencí. Rozhodně tedy vypadá lákavě a bude otázkou, jaký bude fotoaparát v praxi. Panasonic vstoupil na trh full frame CSC fotoaparátů dvojicí modelů Lumix S1 a S1R. Zatímco S1R je určená především pro fotografii se svým 47,3MPx snímačem, Lumix S1 má díky 24MPx čipu nabízet sice menší rozlišení, ale lepší výsledky za horšího světla a díky výraznějším optimalizacím pro video také lepší natáčení videozáznamu. V dnešní recenzi se tedy podíváme na model, který byl vyzkoušen se základním objektivem Lumix S 24-105mm F4. Máme tu výklopný dotykový displej, velké EVF, podporu 4K60p videa i zpomalených 180p Full HD videosekvencí. Rozhodně tedy vypadá lákavě a bude otázkou, jaký bude fotoaparát v praxi.

Testovaný objektiv:

Ergonomie ovládání

Poněvadž Lumix S1 je až na malé detaily shodný s Lumixem S1R, který jsme už testovali, budeme se věnovat především rozdílům mezi nimi, ale ani samotný test dalších vlastností nebude o moc chudší. Lumix S1 je tedy překvapivě velký a těžký full frame fotoaparát, ve své kategorii jednoznačně patří k obrům. Se setovým objektivem váží okolo 1,7 kg, což opravdu není málo. Zpracování je slušné, ocenil bych ale lepší ergonomii držení přístroje. Grip je málo hluboký a dlouhodobé držení není příliš pohodlné. Každopádně možnosti konfigurování ovládání fotoaparátu jsou téměř nekonečné.

Za bajonetem se skrývá 24MPx full frame snímač. Ten podporuje už zmíněné natáčení 4K videosekvencí při 60 snímcích za sekundu.Na přední straně vidíme několik funkčních tlačítek, tlačítko pro odjištění (z pohledu fotografa vpravo dole, což je opačně než u Micro Four Thirds systému), nechybí ani dvoupolohová konfigurovatelná páčka, synchronizační konektor a roller na ovládání.



Panasonic Lumix S 24-105mm F4 Macro OIS. Ten má příjemně hladký chod zoomovacího kroužku vhodný i pro video, přišel mi však být trochu tužší než u kusu, který jsme měli s Pro test jsme použili setový objektiv. Ten má příjemně hladký chod zoomovacího kroužku vhodný i pro video, přišel mi však být trochu tužší než u kusu, který jsme měli s Lumixem S1R . Naopak tento kus neměl tendenci se ani trochu vysouvat. Na objektivu lze zvolit zámek 24mm pozice, můžete i vypínat optickou stabilizaci a přepínat mezi automatickým a manuálním ostřením (to lze provést i na těle fotoaparátu). Objektiv podporuje 77mm filtry, nabídne rychlé a tiché ostření.

Horní strana má velké množství ovladačů, všimnout si lze také velkých rozměrů přístroje. Lumix S1 nemá interní blesk, využívat lze pouze ty externí pomocí sáněk na blesk.



Na levé straně vidíme kolečko fotografických režimů s pojistkou. Tu je bohužel nutno využívat (nemá režim, který by ji deaktivoval). Pod kolečkem je páčka, kterou lze volit např. sekvenční snímání nebo samospoušť. Na straně je 2,5mm jack pro dálkové ovládání, na zadní straně je pak páčka zamykající tlačítka (konfigurovatelná) a vstup do režimu prohlížení.



Lumix S1 má stavový displej, který je možné si podsvětlit. Pokud je fotoaparát vypnutý, zobrazuje počet volných snímků nebo minut videa (podle toho, co jste pořizovali naposledy) a stav baterie. Zapínání se děje poměrně tuze jdoucí páčkou. Dále tu máme tlačítka pro rychlý přístup k nastavení vyvážení bílé, ISO citlivosti, korekce expozice a nechybí ani tlačítko spouště, se kterým jsem neměl žádný problém.

Fotoaparát má velký OLED hledáček s až 0,78× zvětšením (lze nastavovat) a velmi vysokým rozlišením 5,76 milionu bodů (1600×1200 RGB pixelů). Má krásně detailní obraz, jehož šum je dost nízký i za hodně špatného světla, tam je nutné počítat spíše se sekajícím se obrazem v důsledku delší expozice. Můžete si nastavit snímkovací frekvenci 60 nebo 120 fps. V průběhu testování jsem používal především tu nižší, což šetří baterii a nižší frekvenci si asi ani nevšimnete.



Hlavní displej má 3,2" úhlopříčku a vysoké rozlišení 2,1 milionu bodů. Je dotykový, což se dá krásně využít v menu, k polohování AF bodů (i tehdy, když se díváte do hledáčku) a dalším činnostem. Displej je výklopný o zhruba 90° nahoru, 45° dolů a 60° doprava. Pro poslední pohyb do strany je nutno nejprve zmáčknout pojistku na levé straně.

Na zadní straně dále vidíme červené tlačítko pro natáčení videa. Jeho umístění je pro natáčení z ruky velmi nepraktické (hned jsem natáčení videa hodil na mnohem lépe dosažitelné tlačítko AF-ON), dle Panasonicu je zde ale proto, že se počítá s profesionálním natáčením na stativu, kde je jeho umístění v zásadě jedno. Páčka zaostřovacích režimů dovoluje rychlou změnu zaostřovacích režimů i stylu výběru AF bodu. K dispozici je také joystick (ten mi k srdci sice příliš nepřirostl, ale občas je to užitečný pomocník - např. k jemné změně pozice AF bodu). Tlačítko Q pak spouští konfigurovatelné quick menu.



K dispozici je také čtyřsměrný ovladač (na ten jsem si dal např. rychlou korekci expozice) a několik dalších tlačítek. Pravá strana ukrývá sloty pro dvě paměťové karty (SDXC a XQD), přičemž pojistka proti otevření vyžaduje naučit se specifický pohyb tlačení na pojistku i tažení krytky vzad, aby se vše otevřelo. Trochu komplikované, ale zvyknete si.

Na druhé straně vidíme velké množství různých portů. O jacku pro dálkové ovládání jsme už mluvili, dále tu jsou 3,5mm jacky pro sluchátka a externí mikrofon, k dispozici je také plnohodnotný HDMI a USB-C port. Přes ten lze fotoaparát nabíjet (klidně i z powerbanky) a dokáže fotoaparát napájet i externě. Když tak máte Lumix S1 připojený např. na powerbanku, ta bude nabíjet baterii, a když fotoaparát zapnete, nabíjení sice skončí, ale baterie se nebude vybíjet, protože si bude brát energii externě z powerbanky. Jakmile fotoaparát vypnete, fotoaparát se automaticky opět začne nabíjet.



Napájení tu zajišťuje obří akumulátor s napětím 7,4 V a kapacitou 3050 mAh (celkem 23 Wh). Ten má dle výrobce vydržet na 380 snímků (resp. 360 přes LVF), v režimu Power Save LVF se ale hovoří až o 1100 snímcích. Nechybí pochopitelně otvor pro externí napájení, závit pro stativ a port pro externí grip.

Příslušenství dodávané s fotoaparátem je opravdu hodně bohaté. Fotoaparát, objektiv, všechny krytky a popruh, to je standard. Nechybí samozřejmě ani akumulátor s nabíječkou, sluneční clona k objektivu a manuál. Zajímavostí jsou ale další adaptéry. Je zde kabel s konektorem pro českou, ale i britskou zásuvku, USB kabel je jak s koncovkou USB-A, tak i USB-C, takže pokud máte všechny kabely při sobě a zdroj elektřiny, není snad možnost fotoaparát nenabít. Půjde to z elektrických zásuvek v mnoha zemích po celém světě, půjde to také z powerbanky a je jedno, jaký USB port bude mít, totéž se týká počítačů a podobně. Dále je tu i držák HDMI kabelu, který zajišťuje i odolnost proti jeho vytržení. Tím máme tedy úvod za sebou a pojďme do praxe. Vytáhneme fotoaparát ven a zjistíme, jak fotí a natáčí video.