Gigabyte Aero 16 BSF: velké zlepšení a RTX 4070 k tomu

Gigabyte se pustila na trh s notebooky pro tvůrce a jeden takový jsme nedávno otestovali. Byl jím model Aero 16 BSF. Tu hlavní vychytávku, 16" displej typu AMOLED s vysokým rozlišením 4K a poměrem stran 16:10 (3840×2160 px) si zachoval, zde k hardwarové změně nedošlo a nebylo ani proč. Tento displej se už minule ukázal být vynikajícím. Po softwarové stránce tu ale pár změn ohledně displeje je a Gigabyte hodně zapracoval na různých detailech, které byly vytýkány předchozímu modelu. Už nyní můžeme nastínit, že Aero 16 BSF je na první pohled sice velmi podobný, ale ve skutečnosti výrazně lepší než předchozí model (pár ústupků se ale našlo). Společnostse pustila na trh s notebooky pro tvůrce a jeden takový jsme nedávno otestovali. Byl jím model Aero 16 XE5 . Dnes se podíváme na jeho nástupce, model. Tu hlavní vychytávku, 16" displej typus vysokýma poměrem stran 16:10 (3840×2160 px) si zachoval, zde k hardwarové změně nedošlo a nebylo ani proč. Tento displej se už minule ukázal být vynikajícím. Po softwarové stránce tu ale pár změn ohledně displeje je a Gigabyte hodně zapracoval na různých detailech, které byly vytýkány předchozímu modelu. Už nyní můžeme nastínit, že Aero 16 BSF je na první pohled sice velmi podobný, ale ve skutečnosti výrazně lepší než předchozí model (pár ústupků se ale našlo).

Nejprve se podívejme na základní hardware. Opět tu máme 14jádrový procesor Intel, tentokrát je to ale novější model Core i7-13700H namísto 12700H. Má tedy 6 výkonných jader E-Core a 8 úsporných jader E-Core, nicméně max. frekvence papírově vzrostla ze 4,7 na 5,0 GHz. Stále je tu 45W spotřeba PBP a 115W MTP. Velmi dobrou zprávou je náhrada GeForce RTX 3070 Ti za novější model RTX 4070. Podporuje max. 115W spotřebu s využitím Dynamic Boost. Grafický čip má max. Boost frekvenci 1980 MHz (předchůdce jen 1035 MHz) a je doplněn 8 GB GDDR6 paměti. Co se bohužel nezlepšilo, je 16 GB paměti RAM DDR5, kde bych u notebooku pro tvůrce, profesionální grafické nasazení, ale i hraní, očekával spíše 32 GB. Je tu ale bohužel i jeden krok zpět. Oproti modelu XE5 tu nenajdeme dvě 1TB SSD, ale jen jedno. Zůstávají však dva sloty a běží na sběrnici PCIe Gen4.

Velmi zajímavým zlepšením je hmotnost notebooku. U předchozího modelu výrobce uváděl 2,3 kg, u tohoto se nejprve při představení objevila hodnota 2,1 kg, nicméně nyní už ve specifikacích najdete dokonce jen 1,9 kg. Šel jsem si to tedy ověřit a na váze se ukázalo číslo těsně pod 1890 gramů. To je na tak velký a výkonný notebook výborná hodnota. Stále je to sice hodně daleko k ultrabookům, ale rozhodně to není notebook, který by byl nějak významně těžký. Proč je lehčí, to ukáže i pohled na specifikace, má totiž menší baterii. Z 99Wh akumulátoru se přešlo na menší a lehčí 88Wh model. Tělo je vyrobeno z hliníku a zpracování je solidní. O teplotách si povíme v dalších kapitolách, zde jen předešlu, že zde došlo k významnému zlepšení.

Asi hlavním důvodem, proč sáhnout po tomto notebooku, je jeho displej. Máme tu 16" displej AMOLED s vysokým 4K rozlišením a poměrem stran 16:10 (3840×2160 px). Díky tomu máte více místa na výšku, což se hodí pro střih videa, úpravu fotek i např. pro programování. Obraz je krásně jemný a na dané úhlopříčce je 4K rozlišení opravdu "šílenost". Není divu, že vám Windows sám nastaví 250% zvětšení obrazu, nicméně to si těch pixelů pro práci vůbec neužijete a osobně jsem nakonec skončil na 175 %. Tentokrát tu máme podporu DisplayHDR 600 True Black, nadále je zde 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a 60Hz obnovovací frekvence bez synchronizačních technologií. GeForce RTX 4070 by tak mohla být velkým lákadlem pro hráče, displej už tak moc ne, ten má své vlastnosti ideální zejména pro tvůrce. Má certifikaci TÜV Rheinland, Pantone Validated Color Accuracy a X-Rite Certified. Už ve výchozí instalaci tu máte aplikaci X-Rite Color Assistant, která odstraňuje jednu nevýhodu předchůdce, nejasnou práci s barevnými profily. Ten měl několik profilů, ale jen minimum vyloženě těch standardních. Tato aplikace vám jasně nabídne profily pro sRGB, Adobe RGB, Display P3, Rec.709, dále výchozí a nekalibrovaný. Obraz viditelně míří na profesionální grafické nasazení. Žádné přehnané barvičky a kontrasty. Pokud si nastavíte sRGB, asi až budete zklamání, kam že se poděl nekonečný kontrast OLED displejů, když je vše nekontrastní a tlumené. Tak má ale sRGB vypadat. Osobně mi sRGB přišlo být proti mému monitoru trochu více do žlutozelena.

Při instalaci Windows se rovnou nainstaluje i Gigabyte Control Center, který vloží vlastní napájecí profily a režimy pro ventilátor. Rozpoznávání režimů můžete nechat na technologii AI Boost (zde mi přijde, že zbytečně často ponechává režim vysokého výkonu), nebo si můžete sami nastavit Creator Mode, Turbo Mode, Gaming Mode, Meeting Mode nebo Power Saving Silence Mode. Ventilátory mají režimy Power, Eco, Normal, Turbo a Custom (vlastní nastavení).

Ventilátory jsou dva na spodní straně a vyfukují vzduch dozadu a do stran. Při nižších teplotách může běžet notebook pasivně (dosažitelné zejména na baterku), běžně ve Windows se budete pohybovat někde kolem 2200 až 2400 otáček a notebook je při nich poměrně tichý. Kolem 3500 až 4000 otáček už hlučnost začíná být nepříjemná, ale nikoli nesnesitelná (těchto otáček se dočkáte ve hrách nebo kódování videa). Maximální otáčky jsou necelých 6300 za minutu, ale je dobré, že jde o docela hluboký zvuk bez vyšších tónů, takže to nerve uši.







U klávesnice nicméně k žádnému zlepšení nedošlo, spíše naopak. Nadále tu není numerická klávesnice (otázkou je, zda by se sem při malých rozměrech vůbec vešla), nemáme tu ani české znaky. Bohužel se černá klávesnice změnila na bílou. Možná to vypadá stylověji, ale praktické to moc není. Bílé podsvícení na bílé klávesnici čitelnosti nijak neprospívá a pokud je rozumné okolní světlo, písmena dokážou doslova zmizet, takže zatímco u černé klávesnice jste si nemuseli všímat, zda je podsvícení zapnuté nebo ne, tady už ano.



Síla podsvícení je nastavitelná na 3 různé hodnoty (opakovaným stiskem kláves Fn+mezerník) a jak už jsem naznačil, pokud nepíšete za špatného světla, doporučuji podsvícení spíše vypnout, nebo ho nastavit na maximum, kdy dokáže přesvítit bílé klávesy. Při špatném světle jde ale o neocenitelného pomocníka.



Nadále není Enter u kraje klávesnice, takže si na jeho jiné umístění budete muset trochu zvykat, je také jednořádkový, což je další věc, která se mi osobně nelíbila, nicméně toto je subjektivní záležitost. Nevím proč, ale zatímco na původní černé klávesnici se mi psalo dobře, bílá mi k srdci moc nepřirostla.

Hodně zajímavý je touchpad. Je velký a zajímavě hladký. Prsty po něm kloužou až se budete sami divit. Pokud jde ale o tlačítka, zde šlo o další krok zpět a je potřeba poměrně výrazný stisk. Docela mi trvalo, než jsem si na touchpad a způsob jeho ovládání zvykl.

klikněte pro zvětšení

Významným vylepšením prošla webkamera, jejíž rozlišení bylo z HD 720p navýšeno na Full HD 1080p. Ani tak nedává zrovna vysoce kvalitní obraz, za slabších světelných podmínek je hodně zašuměný i rozmytý odšumováním, ale už to není taková ostuda jako u předchůdce.







Pojďme se nyní podívat na boky notebooku. Na pravé straně máme čtyři průduchy místo tří, konečně trochu méně vypadají jako USB porty, což bylo u předchůdce hodně matoucí. Máme tu dva porty Thunderbolt 4, jeden z nich podporuje Power Delivery. Teoreticky by měl umožnit napájet a nabíjet notebook přes tento port, má to však jeden zádrhel. Podle všeho vyžaduje alespoň 86W PD. A to je trochu problém. V době, kdy většina monitorů stále nabídne 65W PD, se tak tato funkce pro mnohé stává spíše teoretickou. Mám tu 100W kabel Thunderbolt 4, ale můj monitor zvládne nanejvýš 65 W, a tak se notebook přes tento port v mém případě nenabíjel, a to ani vypnutý.

Po stranách máte také malé průduchy pro reproduktory. Jde o dva 2W reproduktory podporující DTS:X Ultra. Samotný zvuk mě moc nepřesvědčil, i když dokážou hrát vcelku hlasitě, zvuk je takový "gumový". Trochu pomůže nastavení studiové kvality ve Windows (192kHz frekvence), ale i tak je to zvuk poněkud bez života a čistoty. Druhá strana obsahuje port USB-C 3.2 Gen2 a konečně se dostalo i na čtečku paměťových karet. Počítejte však s tím, že jde o karty microSD, což může být trochu zarážející. Většina fotoaparátů využívá spíše SD karty, nicméně někteří (v některých případech i já) využívají microSD karty v SD adaptéru a pak není problém. Využití to také může najít u těch, kteří používají telefony s microSD kartami, tam si ale neumím moc představit častější vytahování karty z většiny telefonů. Je to lepší než žádná čtečka, ale stejně si myslím, že to chtělo spíše podporu velkých SD než microSD. Dále je tu zdířka na sluchátka.

Na zadní straně vidíte logo Aero, které v případě připojení stroje do elektrické sítě svítí (při provozu na baterii nikoli, šetří energii). Zajímavostí je ale především to, co je dole. Tentokrát tu totiž najdeme několik portů.

Máme zde HDMI výstup (už žádná redukce Aero Hub), dokonce se našlo i jedno místo pro port USB-A. Dozadu se přestěhoval i konektor na napájení. Mít to ale takto vzadu pod obvykle otevřeným displejem je dosti nepraktické řešení (opravdu velmi nepohodlně se připojuje). Připomeňme ještě, že notebook je napájen 240W adaptérem. Jde o nemalou cihlu, která váží s jedním kabelem, který je k ní připojený napevno, zhruba 565 gramů.

Spodní strana obsahuje akorát dva otvory pro ventilátory, které jsme si už ukazovali výše v této kapitole.

V balení najdete adaptér s kabely, látkový hadřík a krabičku s manuálem. Tímto bychom si tedy notebook v základu představili a v dalších kapitolách se můžeme podívat na praktické testy.