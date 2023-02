Gigabyte Aero 16 XE5: s panelem AMOLED nejen na práci

Ukázky blikání displeje při různém jasu (slow-motion, 5× zpomalené).

Pokud jde o blikání obrazu při stáhnutém jasu, to jsem osobně nepozoroval ani při nejnižším nastavení, ale tohle už závisí hodně na tom, jaké máte oči. Proto jsem sáhl k fotoaparátu a natočil slow-motion video při 150 fps přehrávané 5krát pomaleji. Na něm jde vidět, že výraznější blikání je u monitoru dosahováno při 0-20% nastavení jasu. Od 30% nastavení včetně je už blikání výrazně nižší. Jak ale říkám, osobně jsem toto nepozoroval ani při nejnižších nastaveních.

Nad displejem vidíte malou HD webkameru (s rozlišením 1280×720 pixelů), která podporuje funkci Windows Hello. Vedle kamerky jsou dva mikrofony. Vše je ukryto ve štěrbině, takž si kamerku jen tak nezapatláte.



Stinnou stránkou je nízké rozlišení kamerky a obraz je i pro dané rozlišení docela podprůměrný. Především jsou obličeje neostré a hodně odšuměné, takže obraz sice nezrní, což je fajn, ale zase nemá žádné detaily a vlasy jsou v podstatě jen šmouhou.

Na levé straně notebooku vidíme jeden 3,5mm audio jack a port USB-C 3.2 s podporou výstupu DisplayPort. Pokud tak potřebujete pracovat např. na větším monitoru, můžete s jeho pomocí poslat výstup na profesionální grafickou obrazovku s větší úhlopříčkou a nebýt omezováni malými rozměry 16" monitoru na notebooku. S pomocí tohoto propojení s externím monitorem můžete s mnohými moderními monitory využít i funkci KVM Switch a ovládat notebook pomocí klávesnice a myši připojenými do monitoru.

Tři černé otvory mohou vypadat jako USB-A, ale ve skutečnosti jde o výdechy ventilátorů. Pokud pracujete s myší v náročnějších aplikacích, počítejte s poměrně teplým vzduchem foukaným na obě strany, což není vždy úplně příjemné (předpokládám, že v létě to přispěje k hodně zpoceným rukám).

Na pravé straně vidíme také tři výdechy a napájecí konektor. Notebook si dokáže vzít poměrně velké množství energie, a tak se sem připojuje 230W adaptér. Opravdu je hodně těžký a zběžným vážením na kuchyňské vážením vyskočila hmotnost přes 560 gramů. Dále tu máme dva porty Thunderbolt 4. Jeden z nich by měl podporovat Power Delivery, nicméně výrobce doporučuje alespoň 80W napájení. Můj monitor podporuje max. 65W PD přes Thunderbolt 3 a v ani jednom z portů se mi nepovedlo Power Delivery rozchodit (patrně problémem kabelu). Jedinou možností napájení byl v mém případě těžký adaptér.

Jak vidíte z nabídky portů, v podstatě tu máme tři porty USB-C a to je vše. Gigabyte nás tak vrací do doby USB adaptérů, za které si to pěkně slízl před lety Apple. Dostáváte tu tak redukci Aero Hub s USB-C kabelem, která dovolí připojit jedno zařízení USB-A, RJ-45 pro Ethernet, MiniDP a HDMI. Pokud tak chcete připojit myš, což obvykle znamená port USB-A, budete muset využít redukci. Naštěstí jsou dnes už k dispozici i myši s portem USB-C, kde tento problém odpadne. Nepochopitelným překvapením je u notebooku pro tvůrce absence čtečky paměťových karet. Tu bych čekal snad u každého notebooku a u zařízení, které míří na tvůrce, obzvlášť. Takže to bude chtít další čarování s redukcemi.

Řešení je několik, např. čtečka karet do USB portu, takže pak musíte vyhodit myš, připojit čtečku (a mít tak redukci v redukci), přenést data a vše přehodit zpět (pokud je čtečka i myš do portu USB-A). Můžete připojit fotoaparát přímo kabelem, ale to jsme zase obvykle na USB-A koncovce do počítače. A USB-A tu není. Je tu sice Aero Hub, ale tam se zase dostáváme ke stejnému problému jako minule, že je v něm nejspíš myš (pokud nejste připojení přes KVM Switch, nebo nemáte myš do USB-C, což na druhou stranu není zas tak nepřekonatelný výdaj). Jste-li jedni z těch šťastnějších a máte už k fotoaparátu kabel USB-C/USB-C, je po problému. Nikdy bych neřekl, jak velkým problémem může být přetáhnout pár videí z fotoaparátu do notebooku, a to navíc notebooku pro tvůrce (nakonec to v mém případě vyřešila nabíječka z iPadu s oběma koncovkami USB-C). Další možností je pak Wi-Fi. Aero Hub lze připojit i přímo do USB portu bez kabelu. To jsem ale měl obvykle pocit, že se adaptér z portu vytrhne.



V příslušenství najdete již zmíněný Aero Hub s krátkým USB-C/USB-C kabelem, nabíjecí adaptér a látkový hadřík. Na fotce pak chybí krabička s manuálem (ta byla v balení také obsažena).

Základní seznámení s notebookem máme za sebou. V dalších kapitolách se podíváme např. na to, jakých výkonů dosahuje, jak se s ním pracuje v grafických aplikacích, jako je střih videa nebo úprava fotek, také si trochu zahrajeme hry. Tak se podíváme na spotřeby a teploty.