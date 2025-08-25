Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Fotoaparáty
>
Kompakty
>
Ricoh

Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
Ricoh přichází s novou generací APS-C kompaktu GR IV. Ten dostává nový snímač s rozlišením téměř 26 MPx, zůstává objektiv s přepočtenými 28 mm a světelností F2,8. Novinka by měla být o něco rychlejší.
Reklama
Společnost Ricoh před několika dny oznámila nový kompakt GR IV, který půjde v polovině září do prodeje. Po zhruba 6 letech nahradí GR III, nějakou zásadní revoluci ale nečekejte. Novinka má nový APS-C snímač (23,3×15,5mm) o lehce zvýšeném rozlišení 25,74 MPx, jde o typ CMOS BSI. Snímač je stabilizovaný v 5 osách, dokáže korigovat nakloněný horizont až o 1,5° a dosahuje až 6EV účinku. Data je možné ukládat v JPEGu nebo 14bitových RAWech. Podporováno je fázové hybridní zaostřování na čipu a máme tu i výkonnější procesor GR Eninge 7 (zrychlení AF má na starosti i rychlejší AF motorek). Fotoaparát by měl být připraven k focení za 0,6 sekundy. Zajímavostí je možnost nastavit si zaostřovací vzdálenost, na kterou se okamžitě zaostří, pokud se spoušť rychle plně zmáčkne (bez namáčknutí). Podporován je i omezovač ostření.
 
Ricoh GR IV
 
Objektiv má nadále reálnou ohniskovou vzdálenost 18,3 mm, což je 28 mm po přepočtu. K mání bude i širokoúhlá předsádka GW-4, která přepočtenou ohniskovou vzdálenost rozšíří na 21 mm. Světelnost dosahuje hodnoty F2,8, irisová clona umožňuje nastavit maximálně F16. Skládá se z pouhých 7 členů v 5 skupinách, 3 členy jsou asférické, 4 pak z HR skla (2 obojího typu najednou). Zaostřovat je možné od 10 cm, v makro režimu se to pak zkracuje na 6-15 cm. 
 
Ricoh GR IV
 
Ricoh GR IV je sice fotoaparátem z roku 2025, ale jasně cílí na fotografii a ne video. To je dostupné maximálně ve Full HD rozlišení (1920×1080 pixelů) při 60 fps v kodeku H.264. Expoziční časy podporuje od 1/4000 sekundy do 30 sekund, s nižšími clonami než F5,6 je maximem 1/2500 sekundy. Citlivosti pak mají rozsah ISO 100 až 204800, rozsah pro automatiku lze ovlivnit na horním i spodním konci. Zajímavostí je integrovaný ND filtr s 2EV účinkem, máme tu i multiexpoziční režim pro skládání expozic.
 
Ricoh GR IV
 
Vzadu najdeme 3,0" LCD s rozlišením 1,037 mil. bodů (720×480 RGB pixelů). Nechybí bezdrátová rozhraní Wi-Fi a Bluetooth 5.3 LE. USB-C zvládá i DP-Alt, tedy grafický výstup, fotoaparátu nechybí sáňky na blesk (pro ně je určen i nový externí blesk GF-2). Li-Ion akumulátor DB-120 s 1800mAh kapacitou dle výrobce vydrží na pořízení 250 snímků. Rozměry přístroje činí 109,4×61,1×32,7 mm, váží 228 gramů, s baterií a kartou pak 262 gramů. Interní paměť fotoaparátu má velkorysou kapacitu 53 GB. Ricoh GR IV půjde do prodeje za 1499 USD.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (5)|Další z rubriky:
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Canon vrací do hry kompakty PowerShot G7 X Mark III a SX740 HS
Canon vrací do hry kompakty PowerShot G7 X Mark III a SX740 HS
5.8.2025, Milan Šurkala5
DJI představuje svou 360° akční kameru Osmo 360 s 8K/50p
DJI představuje svou 360° akční kameru Osmo 360 s 8K/50p
4.8.2025, Milan Šurkala3
Sony Cyber-shot RX1R III má 61MPx full frame čip a pevný EVF
Sony Cyber-shot RX1R III má 61MPx full frame čip a pevný EVF
17.7.2025, Milan Šurkala14
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Dnes, Milan Šurkala
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Včera, Milan Šurkala
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
24.8.2025, Milan Šurkala1
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
22.8.2025, Milan Šurkala2
Sigma oznamuje širokoúhlý objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary
Sigma oznamuje širokoúhlý objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary
22.8.2025, Milan Šurkala
Google Pixel 10 Pro má 1/1,3" snímač a až 1TB úložiště
Google Pixel 10 Pro má 1/1,3" snímač a až 1TB úložiště
21.8.2025, Milan Šurkala
Google Pixel 10 má trojici fotoaparátů, v čele s 1/2" modulem
Google Pixel 10 má trojici fotoaparátů, v čele s 1/2" modulem
21.8.2025, Milan Šurkala