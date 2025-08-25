>
>
>
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Ricoh přichází s novou generací APS-C kompaktu GR IV. Ten dostává nový snímač s rozlišením téměř 26 MPx, zůstává objektiv s přepočtenými 28 mm a světelností F2,8. Novinka by měla být o něco rychlejší.
Reklama
Společnost Ricoh před několika dny oznámila nový kompakt GR IV, který půjde v polovině září do prodeje. Po zhruba 6 letech nahradí GR III, nějakou zásadní revoluci ale nečekejte. Novinka má nový APS-C snímač (23,3×15,5mm) o lehce zvýšeném rozlišení 25,74 MPx, jde o typ CMOS BSI. Snímač je stabilizovaný v 5 osách, dokáže korigovat nakloněný horizont až o 1,5° a dosahuje až 6EV účinku. Data je možné ukládat v JPEGu nebo 14bitových RAWech. Podporováno je fázové hybridní zaostřování na čipu a máme tu i výkonnější procesor GR Eninge 7 (zrychlení AF má na starosti i rychlejší AF motorek). Fotoaparát by měl být připraven k focení za 0,6 sekundy. Zajímavostí je možnost nastavit si zaostřovací vzdálenost, na kterou se okamžitě zaostří, pokud se spoušť rychle plně zmáčkne (bez namáčknutí). Podporován je i omezovač ostření.
Objektiv má nadále reálnou ohniskovou vzdálenost 18,3 mm, což je 28 mm po přepočtu. K mání bude i širokoúhlá předsádka GW-4, která přepočtenou ohniskovou vzdálenost rozšíří na 21 mm. Světelnost dosahuje hodnoty F2,8, irisová clona umožňuje nastavit maximálně F16. Skládá se z pouhých 7 členů v 5 skupinách, 3 členy jsou asférické, 4 pak z HR skla (2 obojího typu najednou). Zaostřovat je možné od 10 cm, v makro režimu se to pak zkracuje na 6-15 cm.
Ricoh GR IV je sice fotoaparátem z roku 2025, ale jasně cílí na fotografii a ne video. To je dostupné maximálně ve Full HD rozlišení (1920×1080 pixelů) při 60 fps v kodeku H.264. Expoziční časy podporuje od 1/4000 sekundy do 30 sekund, s nižšími clonami než F5,6 je maximem 1/2500 sekundy. Citlivosti pak mají rozsah ISO 100 až 204800, rozsah pro automatiku lze ovlivnit na horním i spodním konci. Zajímavostí je integrovaný ND filtr s 2EV účinkem, máme tu i multiexpoziční režim pro skládání expozic.
Vzadu najdeme 3,0" LCD s rozlišením 1,037 mil. bodů (720×480 RGB pixelů). Nechybí bezdrátová rozhraní Wi-Fi a Bluetooth 5.3 LE. USB-C zvládá i DP-Alt, tedy grafický výstup, fotoaparátu nechybí sáňky na blesk (pro ně je určen i nový externí blesk GF-2). Li-Ion akumulátor DB-120 s 1800mAh kapacitou dle výrobce vydrží na pořízení 250 snímků. Rozměry přístroje činí 109,4×61,1×32,7 mm, váží 228 gramů, s baterií a kartou pak 262 gramů. Interní paměť fotoaparátu má velkorysou kapacitu 53 GB. Ricoh GR IV půjde do prodeje za 1499 USD.
Zdroj: ricoh-imaging.co.jp, ricoh-imaging.com