Aktuality
Objektivy
Pevné ohnisko
Sigma

Sigma oznamuje širokoúhlý objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Sigma oznamuje širokoúhlý objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary
Další novinkou na poli objektivů značky Sigma je APS-C objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary. Ten nabídne téměř 100° úhel záběru díky 18mm přepočtené ohniskové vzdálenosti. Bude mimo jiné i na Canon RF.
Sigma v těchto dnech oznámila dvě novinky na poli objektivů. Vedle vysoce světelného teleobjektivu 200mm F2 tu máme další světelný objektiv, a to tentokrát širokoúhlý 12mm F1.4 DC Contemporary. Určen je pro APS-C těla s bajonety Sony E, Fujifilm X nebo Canon RF. Při 12mm reálné ohniskové vzdálenosti dává přepočtených 18 mm a úhel záběru 99,6°, v případě Canonu je to pak 19,2 mm a 96,4° kvůli jeho vyššímu crop faktoru. Objektiv se skládá ze 14 optických členů ve 12 skupinách, máme tu 2 členy z SLD skla a 3 asférické členy.
 
Sigma 12mm F1.4 DC Contemporary
 
Světelnost má hodnotu výborných F1,4, irisová clona s 9 lamelami pak podporuje maximálně hodnotu F16. Zaostřovat se dá od 17,2 cm, což vede k dosažení zvětšení 1:8,4 (tj. 0,12×). Objektiv má 68-69 mm v průměru, na délku pak 67,4 až 69,7 mm dle bajonetu. Hmotnost se pak pohybuje v rozsahu 225 až 250 gramů. Výrobce optimalizoval objektiv na co nejmenší focus breathing, máme zde clonový kroužek (Control Ring u verze pro Canon). Novinka je odolná vůči prachu a vodě. Uvedení na trh by mělo proběhnout 4. září, cena byla stanovena na 629 USD.
 

