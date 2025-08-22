>
Sigma oznamuje širokoúhlý objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Další novinkou na poli objektivů značky Sigma je APS-C objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary. Ten nabídne téměř 100° úhel záběru díky 18mm přepočtené ohniskové vzdálenosti. Bude mimo jiné i na Canon RF.
Sigma v těchto dnech oznámila dvě novinky na poli objektivů. Vedle vysoce světelného teleobjektivu 200mm F2 tu máme další světelný objektiv, a to tentokrát širokoúhlý 12mm F1.4 DC Contemporary. Určen je pro APS-C těla s bajonety Sony E, Fujifilm X nebo Canon RF. Při 12mm reálné ohniskové vzdálenosti dává přepočtených 18 mm a úhel záběru 99,6°, v případě Canonu je to pak 19,2 mm a 96,4° kvůli jeho vyššímu crop faktoru. Objektiv se skládá ze 14 optických členů ve 12 skupinách, máme tu 2 členy z SLD skla a 3 asférické členy.
Světelnost má hodnotu výborných F1,4, irisová clona s 9 lamelami pak podporuje maximálně hodnotu F16. Zaostřovat se dá od 17,2 cm, což vede k dosažení zvětšení 1:8,4 (tj. 0,12×). Objektiv má 68-69 mm v průměru, na délku pak 67,4 až 69,7 mm dle bajonetu. Hmotnost se pak pohybuje v rozsahu 225 až 250 gramů. Výrobce optimalizoval objektiv na co nejmenší focus breathing, máme zde clonový kroužek (Control Ring u verze pro Canon). Novinka je odolná vůči prachu a vodě. Uvedení na trh by mělo proběhnout 4. září, cena byla stanovena na 629 USD.
Zdroj: petapixel.com, canonrumors.com, sigma-global.com