Aktuality
>
Objektivy
>
Pevné ohnisko
>
Sigma

Sigma uvedla novou generaci objektivu 35mm F1.2 DG II Art

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Sigma uvedla novou generaci objektivu 35mm F1.2 DG II Art
Sigma v nedávné době představila trojici nových objektivů a jeden speciální pro video. Ty standardní doplňuje nová generace vysoce světelného objektivu 35mm F1.2 DG II Art. Novinka je menší a lehčí.
V roce 2019 uvedla Sigma svůj nový objektiv 35mm F1.2 DG DN Art, který byl prvním objektivem této kombinace ohniskové vzdálenosti a světelnosti pro bezzrcadlovky. Nyní po 6 letech přichází jeho nástupce, kompaktnější 35mm F1.2 DG II Art (A025). Má 35mm reálnou ohniskovou vzdálenost s úhlem záběru 63,4°. Jeho světelnost je F1,2, irisová clona s 11 lamelami pak podporuje maximálně F16. Optika se skládá ze 17 členů ve 13 skupinách, je zde jeden člen z SLD skla a 4 asférické členy.
 
Objektiv je schopen zaostřovat od 28 cm, což znamená max. zvětšení 1:5,3 (tj. 0,19×). Konstrukce je optimalizována tak, aby objektiv co nejméně trpěl na focus breathing (co nejmenší změna úhlu záběru při změně zaostření). Zaostřovacím lineárním motorkem je HLA (High-response Linear Actuator) se dvěma skupinami členů. Zatímco předchůdce měl průměr 87,8 mm a délku 136,2 mm, novinka toto srazila na 81,0 mm a 111,4 mm (L-Mount), resp. 113,4 mm (Sony E/FE). Také hmotnost letěla dolů, a to z 1090 gramů na pouhých 755 gramů, což je více než 30% úspora. Na těle objektivu najdeme programovatelné tlačítko AFL. Samozřejmostí je dnes už i odolnost vůči prachu a vodě. K objektivu je dodávána sluneční clona a jeho cena byla stanovena na 37.990 Kč s DPH.
 

