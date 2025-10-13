Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Xiaomi představilo vedle mobilního telefonu 15T Pro také jeho trochu slabší variantu 15T. Ta dostává trochu menší hlavní senzor a 2× teleobjektiv místo 5× varianty. Na druhou stranu začíná na ceně o 3000 Kč nižší.
Před několika dny jsme si představili smartphone Xiaomi 15T Pro, nicméně firma uvedla i levnější variantu Xiaomi 15T. Výraznější změnou je právě fotoaparát. 15T má soustavu Leica Vario-Summilux 1:1,7–2,2/15–46 ASPH., která je tvořena menším 50MPx snímačem Light Fusion 800, což by při 1,0µm (2,0µm slučovaných) pixelech mělo odpovídat zhruba 1/1,56" snímači (Pro má větší 1/1,31"). Objektiv má světelnost F1,7, optickou stabilizaci obrazu a přepočtenou ohniskovou vzdálenost 23 mm. Ultra-širokoúhlý modul je podle všeho stejný, tady jde o 12MPx snímač a objektiv s přepočtenými 15 mm, úhlem záběru 120° a světelností F2,2. Liší se ale teleobjektiv. Zde už nemá 5× zoom jako u 15T Pro, ale jen 2× přiblížení proti hlavnímu snímači, tedy přepočtených 46 mm. To má ale i výhodu, a to v mnohem lepší světelnosti F1,9 (Pro má F3,0). Snímač zůstává na 50 MPx.
Xiaomi 15T podporuje natáčení UHD 4K videa až do 60 fps, slow-motion video pak zvládá až do 960 fps s Full HD výstupem (vstupní rozlišení je nižší). Uživatelé mají k dispozici dva fotografické styly Leica Authentic a Vibrant, také je možné mít zvuk závěrky fotoaparátů Leica. Podporovány jsou režimy jako panorama, dlouhá expozice, formáty HEIF, JPEG i RAW. PRO režim je dostupný i pro natáčení videa. Přední kamerka má pak 32MPx rozlišení, přepočtených 21 mm a světelnost F2,1. V tomto případě je maximem 4K/30p nebo FHD/60p.
V displeji se 15T a 15T Pro neliší, oba mají 6,83" AMOLED s frekvencí až 120 Hz a rozlišením 2772×1280 pixelů. Jas může dosahovat 3200 nitů na 25 % plochy displeje. Chráněn je sklem Gorilla Glass 7i. Podporuje Dolby Vision i HDR10+. Telefon má rozměry 163,2×78×7,5 mm a váží 194 gramů.
Procesorem je 4nm MediaTek Dimensty 8400 Ultra s osmi jádry Cortex-A725. Jedno běží na frekvenci 3,25 GHz, další tři na 3,0 GHz a poslední čtveřice má 2,1 GHz. Máme tu GPU ARM Mali-G720 a NPU 880. Xiaomi 15T bude nabízeno v konfiguracích 12+256GB nebo 12+512 GB. RAM je typu LPDDR5X-8533, úložiště pak UFS 4.1. Akumulátor s kapacitou 5500 mAh podporuje rychlé 67W nabíjení HyperCharge (adaptér není v balení).
Samozřejmostí jsou dnes AI funkce. Xiaomi HyperAI přináší např. AI psaní, rozpoznávání hlasu, tlumočníka, vyhledávání, dynamické tapety a AI Creativity Assistant, k dispozici je také Google Gemini. Telefon podporuje dvě SIM karty (2 nano-SIM, nano-SIM+eSIM nebo 2 eSIM). Bezdrátová rozhraní zastupuje Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 a NFC. Potěší i odolnost IP68 (ponoření do 3 metrů po dobu 30 minut). Varianta 12+256GB je nyní za 12.499 Kč (běžná cena 14.999 Kč), 12+512GB je pak za 14.499 Kč (běžná cena 16.999 Kč).
Zdroj: gizmochina.com, mi.com