Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Fotomobily
>
Xiaomi

Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč
Xiaomi představilo vedle mobilního telefonu 15T Pro také jeho trochu slabší variantu 15T. Ta dostává trochu menší hlavní senzor a 2× teleobjektiv místo 5× varianty. Na druhou stranu začíná na ceně o 3000 Kč nižší.
Reklama
Před několika dny jsme si představili smartphone Xiaomi 15T Pro, nicméně firma uvedla i levnější variantu Xiaomi 15T. Výraznější změnou je právě fotoaparát. 15T má soustavu Leica Vario-Summilux 1:1,7–2,2/15–46 ASPH., která je tvořena menším 50MPx snímačem Light Fusion 800, což by při 1,0µm (2,0µm slučovaných) pixelech mělo odpovídat zhruba 1/1,56" snímači (Pro má větší 1/1,31"). Objektiv má světelnost F1,7, optickou stabilizaci obrazu a přepočtenou ohniskovou vzdálenost 23 mm. Ultra-širokoúhlý modul je podle všeho stejný, tady jde o 12MPx snímač a objektiv s přepočtenými 15 mm, úhlem záběru 120° a světelností F2,2. Liší se ale teleobjektiv. Zde už nemá 5× zoom jako u 15T Pro, ale jen 2× přiblížení proti hlavnímu snímači, tedy přepočtených 46 mm. To má ale i výhodu, a to v mnohem lepší světelnosti F1,9 (Pro má F3,0). Snímač zůstává na 50 MPx.
 
Xiaomi 15T podporuje natáčení UHD 4K videa až do 60 fps, slow-motion video pak zvládá až do 960 fps s Full HD výstupem (vstupní rozlišení je nižší). Uživatelé mají k dispozici dva fotografické styly Leica Authentic a Vibrant, také je možné mít zvuk závěrky fotoaparátů Leica. Podporovány jsou režimy jako panorama, dlouhá expozice, formáty HEIF, JPEG i RAW. PRO režim je dostupný i pro natáčení videa. Přední kamerka má pak 32MPx rozlišení, přepočtených 21 mm a světelnost F2,1. V tomto případě je maximem 4K/30p nebo FHD/60p. 
 
Xiaomi 15T
 
V displeji se 15T a 15T Pro neliší, oba mají 6,83" AMOLED s frekvencí až 120 Hz a rozlišením 2772×1280 pixelů. Jas může dosahovat 3200 nitů na 25 % plochy displeje. Chráněn je sklem Gorilla Glass 7i. Podporuje Dolby Vision i HDR10+. Telefon má rozměry 163,2×78×7,5 mm a váží 194 gramů. 
 
Procesorem je 4nm MediaTek Dimensty 8400 Ultra s osmi jádry Cortex-A725. Jedno běží na frekvenci 3,25 GHz, další tři na 3,0 GHz a poslední čtveřice má 2,1 GHz. Máme tu GPU ARM Mali-G720 a NPU 880. Xiaomi 15T bude nabízeno v konfiguracích 12+256GB nebo 12+512 GB. RAM je typu LPDDR5X-8533, úložiště pak UFS 4.1. Akumulátor s kapacitou 5500 mAh podporuje rychlé 67W nabíjení HyperCharge (adaptér není v balení). 
 
Samozřejmostí jsou dnes AI funkce. Xiaomi HyperAI přináší např. AI psaní, rozpoznávání hlasu, tlumočníka, vyhledávání, dynamické tapety a AI Creativity Assistant, k dispozici je také Google Gemini. Telefon podporuje dvě SIM karty (2 nano-SIM, nano-SIM+eSIM nebo 2 eSIM). Bezdrátová rozhraní zastupuje Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 a NFC. Potěší i odolnost IP68 (ponoření do 3 metrů po dobu 30 minut). Varianta 12+256GB je nyní za 12.499 Kč (běžná cena 14.999 Kč), 12+512GB je pak za 14.499 Kč (běžná cena 16.999 Kč).
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Včera, Milan Šurkala1
Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
6.10.2025, Milan Šurkala
Low-endový Honor 400 Smart 5G nabídne 6500mAh baterii
Low-endový Honor 400 Smart 5G nabídne 6500mAh baterii
25.9.2025, Milan Šurkala
Apple iPhone 17 má dva 48MPx fotoaparáty i ProMotion, je levnější a produkce stoupá o 30 %
Apple iPhone 17 má dva 48MPx fotoaparáty i ProMotion, je levnější a produkce stoupá o 30 %
24.9.2025, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Včera, Milan Šurkala1
Shift objektiv AstrHori 18mm F5.6 uveden za pouhých 119 USD
Shift objektiv AstrHori 18mm F5.6 uveden za pouhých 119 USD
11.10.2025, Milan Šurkala
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
10.10.2025, Milan Šurkala5
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
9.10.2025, Milan Šurkala2
Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné
Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné
8.10.2025, Milan Šurkala5
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
7.10.2025, Milan Šurkala3
Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
6.10.2025, Milan Šurkala
Sigma uvedla novou generaci objektivu 35mm F1.2 DG II Art
Sigma uvedla novou generaci objektivu 35mm F1.2 DG II Art
6.10.2025, Milan Šurkala5