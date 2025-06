Sony uvedlo kameru FX2 s 33MPx full frame čipem, nyní i s EVF

Společnostnedávno představila novou hybridní kameru. Do značné míry vychází z fotoaparátu A7 IV , přináší však větší důraz na video. To vidíme např. na těle, které sice má výrazný grip, najdeme tu ale hned několik závitů pro stativ, které umožní přichycení kamery k různým gimbalům a jiným systémům z různých směrů. Poprvé se v řadě FX setkáváme také s elektronickým hledáčkem, to uvítají i fotografové.