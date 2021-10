Sony A7 IV: přináší 33MPx čip, 10bitové 4K60p i bezeztrátový RAW

Sony významně posílilo nabídku svých full frame CSC. Přichází nový model A7 IV (ILCE-7M4), který zapracoval především na schopnostech natáčení videa. Zde začala konkurence docela utíkat, a tak i novinka už nabídne např. 4K při 60p nebo 10bitové video s Log záznamem. Ale popořadě. Najdeme zde full frame snímač Exmor R CMOS (typu BSI) s rozměry 35,9×23,9 mm a efektivním rozlišením 33,0 MPx (celkové 34,1 MPx). Záznam je možný do HEIF, JPEG i 14bitového RAWu, a to i s bezeztrátovou kompresí. Mechanická stabilizace nabídne 5,5EV účinek a těšit se můžeme také na 15EV dynamický rozsah. Obraz zpracovává procesor BIONZ XR.



Pokud jde o video, máme zde formáty HAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) i XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265). K dispozici je HLG, S-Log2, S-Log3 i S-Cinetone, takže míří i na profesionálnější nasazení s širšími možnostmi úprav natočeného videa. Maximem je UHD 4K video (3840×2160 pixelů) s 10bitovými barvami v kódování 4:2:2 při 60p a datovém toku 200 Mbps. Při 4K/60p se bohužel využívá jen výřez z prostředku čipu bez binningu, takže je nutné počítat s užším úhlem záběru. U 4K/30p se ale vyčítá celý senzor, takže výsledné 4K video je ve skutečnosti zmenšeným 7K.



Ve Full HD (1920×1080 pixelů) je možné dosáhnout až 120p (4:2:0, 8bit, 100 Mbps), resp. 60p (4:2:2, 10bit 50 Mbps). All-Intra záznamy ale umí vyhnat datový tok až na 600 Mbps (4K), resp. 222 Mbps (Full HD). K dispozici je také proxy záznam. Funkce Focus Map přidává zobrazení hloubky (vzdálenosti) objektů do živého náhledu. Dostáváme tu i funkci pro minimalizaci focus breathingu. Tato funkce může pracovat se stabilizací v Active Mode a výsledné video upravuje tak, aby se neměnil úhel záběru při přeostřování, což je problémem některých objektivů.



Zaostřování je fázové máme zde 759 AF bodů. Citlivost začíná na -4 EV (ISO 100, F2,0), dokáže detekovat lidi a některá zvířata včetně ptáků, přičemž má i detekcí očí. Pokud jde o expozici, tu lze nastavovat tradičními režimy, korekce je pak možná od -5 EV do +5 EV. Citlivosti mohou být od ISO 100 do ISO 51200, v rozšířeném režimu je to ISO 50 až 204800. Expoziční časy mohou být od 1/8000 sekundy do 30 sekundy, je zde i bulb režim. Synchronizační čas blesku činí 1/250 sekundy, v APS-C režimu 1/320 sekundy. Sekvenční snímání zvládne rychlost až 10 fps, buffer by měl být téměř nevyčerpatelný při dostatečně rychlé kartě (hovoří se o 828 snímcích při nekomprimovaném RAWu s JPEGem).



Data lze ukládat na SD karty, jsou zde dva sloty, oba podporují až SDXC UHS-II, jeden si troufne i na CFexpress Type A. Elektronický 0,5" hledáček OLED má rozlišení 3,69 milionu bodů (1280×960 RGB pixelů), nabídne 100% pokrytí a 0,78× zvětšení. Jeho obnovovací frekvence může být 60 nebo 120 fps. Hlavní displej je polohovatelný (vyklopení 176°, rotace 270°) a dotykový, má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,037 mil. bodů (720×480 RGB pixelů).



Máme tu rozhraní Bluetooth 4.1, nechybí ani 3,5mm jacky pro mikrofon a sluchátka, k dispozici je také připojení pro externí grip. Napájení zajišťuje akumulátor NP-FZ100. Nabíjení je možné přes port USB-C. Fotoaparát měří 131,3×96,4×79,8 mm a váží 658 gramů s baterií a kartou. Tělo z hořčíkových slitin nabídne odolnost vůči nepříznivému počasí. Cena těla byla stanovena na 74990 Kč s DPH, v setu s objektivem FE 28-70mm je pak za 79990 Kč.

