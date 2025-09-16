Tamron oznámil vývoj ultrazoomového objektivu 25-200mm f/2.8-5.6
Včera, Milan Šurkala, aktualita
S ultrazoomovými objektivy pro full frame se nyní roztrhl pytel. Další společností, která něco takového oznamuje, je Tamron. Ten vyvíjí nový objektiv 25-200mm, což znamená, že jeho nejširší úhel záběru bude o něco širší než doposud.
S ultrazoomy pro full frame to bude nyní mnohem více zajímavé. Sigma před pár dny představila svůj 10× ultrazoom 20-200mm F3.5-6.3, nyní tu máme Tamron, který oznámil vývoj nového objektivu 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075). Ten tak proti předchůdci s rozsahem 28-200mm a stejnou světelností ubral 3 mm na nejširším konci, což rozšiřuje úhel záběru z cca 75,5° na zhruba 82°. Není sice zdaleka tak širokoúhlý jako Sigma, ale už je to přece jen mnohem blíž objektivům 24-200mm. Zůstává maximální ohnisková vzdálenost i dobrá světelnost F2,8 až F5,6. Díky tomu bude proti Sigmě o 1/3 EV světelnější na maximálním zoomu a na nejširším konci to bude patrně o cca 1 EV (jestli má F3,5 na 20 mm, tak na 25 mm bude mít pravděpodobně F4, ne-li ještě horší hodnotu).
K zaostřování bude sloužit zaostřovací motorek VXD a zajímavé bude také maximální zvětšení 1:1,9 na nejširším úhlu záběru (nevíme, jak rychle se to bude zhoršovat s přizoomováním). Objektiv bude kompatibilní se softwarem Tamron Lens Utility pro aktualizaci firmwaru a nastavení objektivu. Podle názvu to vypadá, že ani tento objektiv nebude mít optickou stabilizaci obrazu, takže bude potřeba se spoléhat na tu interní v tělech fotoaparátů, bude-li přítomna. Dále ještě víme to, že objektiv bude mít 67mm závit pro filtry a uvedení je plánováno na letošní podzim.
