Tamron představil nový full-frame ultrazoom 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Tamron oficiálně představil nedávno ohlášený objektiv 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2. Jde o nový 8× ultrazoom, který získává širší začátek, přičemž si zachovává poměrně dobrou světelnost. Má také lepší focení "makra".
V těchto týdnech se představily hned dva zajímavé ultrazoomy pro full frame fotoaparáty. Sigma uvedla svůj model 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary, Tamron pak přispěchal se svým objektivem 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075). Navazuje na svého předchůdce s rozsahem 28-200mm, má tedy o něco širší začátek, ale zachovává si stejný konec a světelnost. Ve výsledku tak nabídne 8× optický zoom. Na 10× zoom Sigmy s ještě mnohem širším začátkem sice nedosahuje, na druhou stranu má mnohem lepší světelnost F2,8-5,6 proti F3,5-6,3 (Sigma navíc na 25mm ohniskové vzdálenosti bude mít patrně horší hodnotu než úvodních F3,5, takže tady může být rozdíl klidně i 1 EV). Novinka od Tamronu tak pokrývá úhly záběru 81°44' až 12°21' a skládá se z 18 optických členů ve 14 skupinách (v konstrukci je i skleněný lisovaný, hybridní asférický XLD a LD člen, viz nákres). Irisová clona má 9 lamel a její maximální hodnota činí F16 až F32 podle zvoleného zoomu.
Zaostřovat umí už od 16 cm od roviny senzoru na nejširším úhlu záběru, což posouvá max. zvětšení na výborných 1:1,9 (tj. 0,53×). To ale se zoomem roste a na maximu pak už potřebuje 80 cm, což znamená zvětšení jen 1:3,9 (tj. 0,26×). Zaostřování tu zajišťuje lineární motorek VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Objektiv má 121,5 mm na délku a 76,2 mm v průměru, využívá pak 67mm filtry a váží 575 gramů. Máme zde povrchové vrstvy BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2), které minimalizují světelné závoje a odlesky. Aplikace Tamron Lens Software je pro aktualizaci firmwarů v případě mobilních verzí dostupná jen pro Android (iOS má smůlu), nicméně v případě počítačových verzí je naštěstí dostupná verze pro Windows i macOS. Objektiv je odolný vůči vlhkosti a prachu, přední člen má fluorový povrch pro odpuzování vody a nečistot, novinka má také zámek zoomu.
Pokud jde o bajonety, zde je Tamron obvykle hodně skoupý, a tak je novinka dostupná jen pro Sony E/FE (tam podporuje Fast Hybrid AF, Eye AF, DMF, zabudované korekce pro vinětaci, chromatickou aberaci i zkreslení) a AF Assist). Zda bude později dostupná i pro další bajonety, nevíme. Canon je určitě ze hry, ten full frame objektivy s AF nepovoluje. L-Mount zatím Tamron bohužel úplně ignoruje, u Nikonu Z zhruba třetinovou nabídku oproti Sony má, takže tady by nějaké naděje být mohly. Do prodeje půjde 20. listopadu, česká cena ale zatím nebyla zveřejněna.
