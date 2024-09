Tři výrobci chtějí zkopírovat Apple, chystají lepší spoušť nebo tlačítko "Camera Control"

Apple, které se v poslední době často vytýká absence inovací, nicméně s uvedením Camera Control. To dovoluje rychlé spuštění aplikace fotoaparátu, krátkým stiskem vyfocení, delším stiskem pak zahájení natáčení videa. To by ale nebylo vše zajímavé. Je totiž citlivé i na posun prstu, díky čemuž může současně sloužit pro nastavování některých fotografických vlastností. Samotné vnímání stisků pro uživatele je pak docíleno pomocí haptické odezvy.

Většina telefonů ovládá aplikaci fotoaparátu pomocí dotykové obrazovky a poměrně časté je, že se dá také ovládat tlačítky pro změnu hlasitosti. Dedikované tlačítko pro spoušť už není ani zdaleka tak běžné, nicméně nelze říci, že by se vůbec nevyskytovalo (mají ho např. fotografické telefony Sony Xperia). Společnost, které se v poslední době často vytýká absence inovací, nicméně s uvedením iPhonů 16 přišla se zajímavým tlačítkem. To dovoluje rychlé spuštění aplikace fotoaparátu, krátkým stiskem vyfocení, delším stiskem pak zahájení natáčení videa. To by ale nebylo vše zajímavé. Je totiž citlivé i na posun prstu, díky čemuž může současně sloužit pro nastavování některých fotografických vlastností. Samotné vnímání stisků pro uživatele je pak docíleno pomocí haptické odezvy.

Vypadá to, že Apple v tomto možná nastolí nový trend a tentokrát směrem k lepšímu (připomeňme, že v minulosti jej mnozí začali kopírovat zrovna v tom, co bychom možná nechtěli, jako je absence nabíjecích adaptérů v balení nebo absence 3,5mm audio jacku). Vypadá to totiž, že obdobu jeho tlačítka Camera Control chystají minimálně tři výrobce telefonů s operačním systémem Android. Jak moc to bude podobné, nebo zda půjde jen třeba o jednoduchou dvoupolohovou spoušť, to ještě přesně nevíme, ale proslýchá se, že nějakou propracovanější formu tlačítka pro fotoaparát bude mít nový telefon Nubia Z70 Ultra (tam by mělo jít minimálně o dvoupolohovou spoušť, otázkou je, zda i s dalšími funkcemi nebo ne), lepší spoušť má přijít i na telefony Oppo Find X8, a v případě společnosti realme (kde nevíme název telefonu) už víme, že má tlačítko nabízet podobné funkce reagující na posouvání prstu.