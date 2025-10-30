Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Fotomobily

Vivo X300 Pro má obří snímače: 1/1,28" na hlavním a 1/1,4" na telemodulu

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Vivo X300 Pro má obří snímače: 1/1,28" na hlavním a 1/1,4" na telemodulu
V řadě Vivo X300 se objevil také model Pro, který se může chlubit velkými snímači. Na hlavním fotoaparátu najdeme 1/1,28" čip, na telemodulu pak překvapivě velký 1/1,4", Potěší i vysoká účinnost optické stabilizace.
Reklama
Společnost Vivo představila novou řadu telefonů X300. Standardní model X300 jsme si už představili, dnes přichází na řadu X300 Pro. Ten se liší svými rozměry, má totiž větší 6,78" displej AMOLED s rozlišením 2800×1620 pixelů. Je 10bitový, má kontrast 8M:1 a variabilní obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz. Telefon má rozměry 161,98×75,48×7,99 mm a váží 226 gramů. Je ale možné, že globální verze bude v tomto trochu odlišná. Kvůli restrikcím na baterie má evropská varianta jen 5440mAh akumulátor, zatímco ta čínská dostává kapacitu 6510 mAh. Podporuje 90W drátové (přes USB-C 3.2 Gen1) a 40W bezdrátové nabíjení. 
 
Vivo X300 Pro
 
Pokud jde o fotoaparáty, ten hlavní je Sony LYT-828 typu 1/1,28" s 50MPx rozlišením a 24mm ohniskovou vzdáleností po přepočtu. Jde o objektiv Zeiss s povrchovými vrstvami T* a 5,5EV účinkem optické stabilizace OIS, jeho světelnost je F1,57. Telemodul má nezvykle velký 1/1,4" snímač Samsung HPB s rozlišením 200 MPx (standardní X300 ho má na hlavním modulu). Po přepočtu dává 85 mm, má světelnost F2,67 a také zde je OIS s 5,5EV účinkem a vrstvy T*. Ultra-širokoúhlá kamerka má malý 1/2,76" snímač Samsung ISOCELL JN1 a objektiv s přepočtenými 15 mm a světelností F2,0. Také zde jde o Zeiss s vrstvami T* a má autofokus. Přední kamerka se stejným senzorem dosahuje 92° úhlu záběru a má světelnost F2,0. Hlavní kamerka si troufne na 8K video, zvládá také 4K ve slow-motion (120 fps) a 10bitový Log záznam. 
 
Vivo X300 Pro
 
Máme zde procesor MediaTek Dimensity 9500 s konfigurací 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz a GPU Mali G1-Ultra. V prodeji budou varianty 12GB+256GB, 16GB+512GB a 16GB+1TB, ta poslední bude k mání i ve verzi Photographer Kit (nabídka se ale může lišit v závislosti na konkrétním trhu). Telefon podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Operačním systémem je OriginOS 6 založený na Androidu 16.
 
Vivo X300 Pro Photographer Kit
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Vivo X300 přináší kompaktní 6,31" displej a trojici fotoaparátů Zeiss
Vivo X300 přináší kompaktní 6,31" displej a trojici fotoaparátů Zeiss
28.10.2025, Milan Šurkala1
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
24.10.2025, Milan Šurkala
Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč
Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč
13.10.2025, Milan Šurkala1
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
12.10.2025, Milan Šurkala11
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Canon si patentoval nové ultrazoomy RF 24-300mm až RF 35-600 mm
Canon si patentoval nové ultrazoomy RF 24-300mm až RF 35-600 mm
Včera, Milan Šurkala2
Vivo X300 přináší kompaktní 6,31" displej a trojici fotoaparátů Zeiss
Vivo X300 přináší kompaktní 6,31" displej a trojici fotoaparátů Zeiss
28.10.2025, Milan Šurkala1
Leica M EV1 je prvním eMkem s EVF. Má 60 MPx, ale je bez AF
Leica M EV1 je prvním eMkem s EVF. Má 60 MPx, ale je bez AF
27.10.2025, Milan Šurkala6
Objektiv Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7 přináší vysoké 0,67× zvětšení
Objektiv Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7 přináší vysoké 0,67× zvětšení
26.10.2025, Milan Šurkala1
Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF
Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF
25.10.2025, Milan Šurkala6
Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
24.10.2025, PR článek
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
24.10.2025, Milan Šurkala
Tamron představil nový full-frame ultrazoom 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2
Tamron představil nový full-frame ultrazoom 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2
22.10.2025, Milan Šurkala16