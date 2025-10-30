Vivo X300 Pro má obří snímače: 1/1,28" na hlavním a 1/1,4" na telemodulu
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
V řadě Vivo X300 se objevil také model Pro, který se může chlubit velkými snímači. Na hlavním fotoaparátu najdeme 1/1,28" čip, na telemodulu pak překvapivě velký 1/1,4", Potěší i vysoká účinnost optické stabilizace.
Společnost Vivo představila novou řadu telefonů X300. Standardní model X300 jsme si už představili, dnes přichází na řadu X300 Pro. Ten se liší svými rozměry, má totiž větší 6,78" displej AMOLED s rozlišením 2800×1620 pixelů. Je 10bitový, má kontrast 8M:1 a variabilní obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz. Telefon má rozměry 161,98×75,48×7,99 mm a váží 226 gramů. Je ale možné, že globální verze bude v tomto trochu odlišná. Kvůli restrikcím na baterie má evropská varianta jen 5440mAh akumulátor, zatímco ta čínská dostává kapacitu 6510 mAh. Podporuje 90W drátové (přes USB-C 3.2 Gen1) a 40W bezdrátové nabíjení.
Pokud jde o fotoaparáty, ten hlavní je Sony LYT-828 typu 1/1,28" s 50MPx rozlišením a 24mm ohniskovou vzdáleností po přepočtu. Jde o objektiv Zeiss s povrchovými vrstvami T* a 5,5EV účinkem optické stabilizace OIS, jeho světelnost je F1,57. Telemodul má nezvykle velký 1/1,4" snímač Samsung HPB s rozlišením 200 MPx (standardní X300 ho má na hlavním modulu). Po přepočtu dává 85 mm, má světelnost F2,67 a také zde je OIS s 5,5EV účinkem a vrstvy T*. Ultra-širokoúhlá kamerka má malý 1/2,76" snímač Samsung ISOCELL JN1 a objektiv s přepočtenými 15 mm a světelností F2,0. Také zde jde o Zeiss s vrstvami T* a má autofokus. Přední kamerka se stejným senzorem dosahuje 92° úhlu záběru a má světelnost F2,0. Hlavní kamerka si troufne na 8K video, zvládá také 4K ve slow-motion (120 fps) a 10bitový Log záznam.
Máme zde procesor MediaTek Dimensity 9500 s konfigurací 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz a GPU Mali G1-Ultra. V prodeji budou varianty 12GB+256GB, 16GB+512GB a 16GB+1TB, ta poslední bude k mání i ve verzi Photographer Kit (nabídka se ale může lišit v závislosti na konkrétním trhu). Telefon podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Operačním systémem je OriginOS 6 založený na Androidu 16.
Zdroj: vivo.com.cn, gizmochina.com