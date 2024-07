Vlajková loď Canon EOS R1 je zde a přináší 24MPx senzor se 40fps sekvencemi

Canon v EOS R1. Očekávali jsme, že se představí patrně v průběhu léta, což se i stalo. Dlouho očekávaná novinka je zde. Přináší nový 26,7MPx full frame (36×24mm) snímač CMOS BSI, z něhož se efektivně využívá 24,2 MPx. Snímač je mechanicky stabilizovaný a nabídne stabilizační účinek až 8,5 EV uprostřed a 7,5 EV na krajích obrazu. květnu oficiální oznámil , že vyvíjí fotoaparát. Očekávali jsme, že se představí patrně v průběhu léta, což se i stalo. Dlouho očekávaná novinka je zde. Přináší nový 26,7MPx full frame (36×24mm) snímač CMOS BSI, z něhož se efektivně využívá 24,2 MPx. Snímač je mechanicky stabilizovaný a nabídne stabilizační účinek až 8,5 EV uprostřed a 7,5 EV na krajích obrazu.

Senzor má systém Dual Pixel Intelligent AF s funkcí Action Priority AF. Ten na základě hlubokého učení přináší optimalizace na focení fotbalu, basketu a volejbalu, kdy je schopen rozpoznat pozici hráčů, pozice jejich kloubů, přítomnost více lidí, a pak na základě toho přehodit zaostřovací body na člověka, který provádí sekvence pohybů a pozic, na něž byl systém naučen. Možné je také registrovat až 10 lidí, na které bude fotoaparát dávat prioritu. Máme zde rovněž detekci zvířat a vozidel. V neposlední řadě tu najdeme vylepšené křížové zaostřovací body, které usnadňují zaostřování v portrétní pozici. Fotoaparát má citlivost AF už od -7,5 EV. Zaostření je možné ovládat pohledem oka do hledáčku stejně jako u EOS R3.

Jsou zde dva procesory, DIGIC X a DIGIC Accelerator. Tato kombinace se stará např. pro analýzu obrazu pomocí algoritmů strojového učení, odšumování obrazu, novinkou je také upscaling pomocí AI. Zatímco jiní řeší zvyšování rozlišení pomocí multiexpozice a skládání fotek do sebe, EOS R1 to řešení softwarovým zvětšováním s AI. Výsledkem tak jsou 96MPx snímky. Data lze ukládat do 8bitových JPEGů, 10bitových HEIFů nebo 14bitových RAWů.

Rychlý snímač dosahuje sekvenčního snímání až 40 fps s elektronickou závěrkou a 12 fps s mechanickou. Rychlé vyčítání pixelů také do značné míry eliminuje rolling shutter efekt. Je zde i funkce před-záznamu o délce půl sekundy před domáčknutím spouště.

EOS R1 podporuje citlivosti ISO 100 až 102400, režim rozšíření přidává ISO 50 až 409600. Expoziční časy mohou být 1/8000 sekundy až 30 sekund s mechanickou závěrkou (příp. elektronickou 1. lamelou), plně elektronická závěrka má rozsah 1/64000 až 30 sekund. S oběma závěrkami je podporován bulb režim. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy (mechanická závěrka), 1/320 sekundy (mech. s elektronickou 1. lamelou) nebo 1/400 sekundy (elektronická).



Pokud jde o video, podporováno je DCI 6K (17:9, 6000×3164 pixelů) při 59,94p, to je ale dostupné jen ve 12bitovém RAWu nebo Light RAWu s datovými toky od 720 do 2600 Mbps. Dále tu máme HEVC/H.265 a AVC/H.264, tam je maximem DCI 4K (4096×2160 pixelů) při 59,94p, příp. UHD 4K (3840×2160 pixelů) až do 119,88p. Full HD video (včetně 2K) je podporováno až do rychlosti 239,76p. Max. datový tok All-Intra záznamů je 1800 Mbps, u LGOP je to pak 500 Mbps. Seznam možností kombinace rozlišení, frekvencí a datových toků najdete na stránkách výrobce, je to velmi dlouhé a nepřehledné čtení. Podporován je i proxy záznam na druhou kartu a HDMI výstup (max. 4K při 59,94p).

Hledáček EVF je 0,64" s rozlišením 9,44 mil. bodů (2048×1536 pixelů), má vysoce nadprůměrné 0,9× zvětšení. Jeho obnovovací frekvence může být 60 nebo 120 fps. Hlavní displej má 3,2" úhlopříčku a rozlišení 2,1 mil. bodů. Máme zde bezdrátové rozhraní Wi-Fi, FTP je podporováno bezdrátově i přes drátovou LAN (RJ-45 s 2,5GbE). Máme tu i USB-C 3.2 Gen2, Bluetooth 5.3, zdířky pro mikrofon, sluchátka a dálkové ovládání. EOS R1 má dva sloty pro paměťové karty CFexpress Type B, max. zvládne 2 TB a VPG400.



Napájení zajišťuje akumulátor LP-E19 s výdrží na 1330 snímků přes LCD a 700 snímků přes EVF. Rozměry jsou 157,6×149,5×87,3 mm, váží 920 gramů. S baterií a kartou je to pak 1115 gramů. Fotoaparát bude stát 189.990 Kč s DPH.