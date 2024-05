Canon oficiálně oznámil vývoj vlajkové lodě EOS R1 s pokročilým AF

Canon mohl připravit fotoaparát, který bude mířit ještě výše než high-endový model EOS R1 byl naznačen i samotným Canonem, jehož

Dlouho se mluví o tom, že bymohl připravit fotoaparát, který bude mířit ještě výše než high-endový model EOS R3 . Potenciálníbyl naznačen i samotným Canonem, jehož zástupce před rokem řekl , že EOS R3 nebude vrcholem nabídky, čímž implicitně potvrdil, že se chystá něco dalšího. Nyní je to úplně jasné, Canon totiž prostřednictvím tiskové zprávy oficiálně potvrdil vývoj full frame bezzrcadlovky EOS R1. Ta by se měla objevit v průběhu letošního roku. Kdy, to není jasné, ale podobná prohlášení se obvykle podávají už docela blízko před uvedením, takže se dá čekat nejspíše léto.

Fotoaparát má být zaměřen současně na co nejlepší focení i natáčení videa. Máme tu nový procesor DIGIC Accelerator, který doplňuje předchozí DIGIC X. Je tu nové zpracování obrazu, nový snímač CMOS a pokročilý systém autofokusu. Ten využívá systému strojového učení pro lepší předpovídání pohybu i poté, co je objekt zakryt jiným. Také je optimalizován na sport tím, že se díky natrénování snaží předpovídat, co hráč udělá v budoucnosti, a na základě toho předpřipravit funkci autofokusu. Canon také implementoval nové systémy odšumování obrazu.



Více oficiálních informací o novém fotoaparátu bohužel nemáme, takže musíme přejít k těm zákulisním, nepotvrzeným. Mluví se o tom, že zde bude vrstvený 30MPx snímač s dvojitou nativní ISO citlivostí. Synchronizační čas blesku má činit 1/1250 sekundy a snímač má být vyčten za 0,8 ms, což také naznačuje velmi malý rolling shutter efekt (o globální závěrce se zde nemluví, ale zmiňuje se, že by tu měla být jen plně elektronická). Ztrátově komprimované RAWy by měly umožnit sekvenční snímání se 40 fps (komprese 1:2) nebo dokonce 60 fps (1:3). V plném rozlišení by mělo být umožněno sekvenční snímání se 120 fps a zmiňuje se také možnost 240 fps s pamětí 1 sekundy před domáčknutím spouště. Také se hovořilo o lepším dynamickém rozsahu ve srovnání s EOS R5 a EOS R3.