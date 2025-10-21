Zoner Studio v nové aktualizaci přináší AI zvětšení i lepší náhledy
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Zoner uvádí novou podzimní aktualizaci pro svou aplikaci Zoner Studio. Novinka přináší především větší zastoupení AI. Ta pomáhá s vyhledáváním typických objektů pro rychlé porovnání fotek, vylepšuje také zvětšování obrazu.
Je zde podzim a český Zoner přichází s novou aktualizací pro aplikaci Zoner Studio. Ta poslední je zejména ve znamení AI. S její pomocí je nyní fotografický editor ještě schopnější a přináší uživatelům několik zajímavých novinek. Rozšířením prošel např. režim pro AI náhledy. Tento systém dokáže v obraze vyhledat nejen tváře, ale i celé postavy, zvířata, ptáky, vozidla a letadla. To, které objekty si budete nechávat vyhledávat, si můžete zvolit. Velmi dobře to funguje zejména na lidech, kde to samo vybere tváře, které můžete velmi snadno porovnat a hned uvidíte např. 6 obličejů z každé fotky, abyste mohli rychle porovnat zaostření, výrazy tváře, mrknutí a podobně. Nemusíte tak ručně zoomovat a procházet různá místa na fotce. Pro svatební fotografii naprosto ideální.
Na jiných objektech to funguje také, ale ne vždy se trefí tam, kde byste chtěli (někdy je těch oblastí až zbytečně moc, nebo jsou trochu posunuté od míst, kde byste cítili nejvhodnější umístění výřezu). Každopádně je to dost užitečná funkce, ať už se díváte na fotku jednu, nebo jich porovnáváte více najednou. Funkce běží na GPU a i na mém stařičkém a slaboučkém Quadru P620 netrvá vyhledání oblastí více než sekundu (déle trvá kompletní načtení RAWu v plné kvalitě).
Další významnou novinkou je AI zvětšování rozměrů. To zde funguje dvěma různými způsoby. Jako první je tu Rekonstrukční interpolace, která využívá AI k mírnému zvětšení rozlišení, ideálně do dvojnásobku (něco, co má i Camera Raw). Druhou možností je Generativní zvětšení, tedy systém, který už pomocí generativní AI dopočítává chybějící detaily a zvládá i mnohem vyšší rozlišení. Musíte se ale připravit na značnou umělost vytvořených snímků.
zleva: 1) 600px originál, který se zvětšoval, 2) 1280px fotografie, ze které vznikl 600px snímek - pro ověření žádaného výsledku, 3) 1280px snímek vzniklý tradičním Supersamplingem, 4) 1280px snímek díky AI Rekonstrukční interpolaci, 5) 1280px snímek díky Generativnímu AI zvětšení (klikněte pro zvětšení)
Zde jsem si dovolil menší test. Druhý snímek zleva je 1280px originál. Z něho jsem vytvořil 600px zmenšeninu (úplně vlevo), kterou jsem použil pro test AI zvětšování, na ní byly aplikované testované algoritmy. V ideálním případě by tedy výsledkem AI zvětšení 600px snímku mělo být něco, co je k nerozeznání od 1280px originálu (druhý zleva).
Abychom mohli porovnat nové metody se starými, nesmí chybět Supersampling (z 600 na 1280 px), což je snímek uprostřed. Vidíme, že kvalit originálu, na který se měl dostat, zdaleka nedosahuje, chybějící detaily jsou vidět zejména na oknech. Nové AI Rekonstrukční interpolace (4. snímek) při téže změně rozlišení podává mnohem lepší výsledky. Místy dodává větší detaily a ostrost, což sice mnohdy vypadá spíše jako přeostření, ale nevypadá to vyloženě nerealisticky. Generativní zvětšení okna zahlazuje a zaostřuje, tady to vypadá dobře, na druhou stranu hladší plochy vyhlazuje až příliš a stromy mají nevzhledný digitální šum.
zleva: 1) originál ve 1280px, ostatní zvětšeniny z 600 px na 1280 px
2) Supersampling, 3) AI Rekonstrukční interpolace, 4) Generativní zvětšení, 5) Kombinace 2+3+4, 6) Kombinace 3+4
Na chvíli jsem ještě zabrousil do matematiky a průměrů. Pro zvyšování kvality dají používat různé plovoucí průměry (ty jsou např. základem 3D odšumování u videa) a jiné průměrovací metody, které minimalizují chyby (což najdeme např. u multiexpozic u moderních telefonů pro snížení šumu). A průměrování jsem zkusil i zde (to tedy není přímo funkce Zoneru, ale byl k tomu tento software využit prolínáním vrstev). Poněvadž každá metoda má svá pro a proti, co je takhle zkombinovat do jedné? Snímek 5 je tak kombinací tradičního Supersamplingu, AI Rekonstrukční interpolace a Generativního rozšíření. Metody Supersampling a AI rekonstrukce zachovávají šum a nějakou kresbu v hladkých plochách, druhá přidává i trochu ostrosti v těch ostřejších, třetí metoda (generativní AI) pak zaostřuje hladké plochy, ale příliš vyhlazuje ty hladké. Kombinace tak příliš nevyhladila hladké plochy, přidala i trochu ostrosti. Ještě o něco lepší to ale bylo tehdy, když jsem jen zkombinoval obě AI metody Zoneru. Takže takový nápad do Brna, co takhle mít ještě třetí metodu kombinující obě AI metody do sebe?
zdroj: zoner.cz (klikněte pro zvětšení)
Pokud jde o rychlosti zvětšování, taky např. zvětšení 4MPx snímku na 64MPx (4krát větší na každou stranu) zabralo 3 sekundy u Rekonstrukční interpolace a 31 sekund u generativní AI. Tohle mi běželo nikoli na GPU, ale na CPU (12jádrový Ryzen 9 5900X).
Zpět od prvních testů k dalším novinkám, které tu máme. Nově je možné zkoumat "před a po" pomocí moderních posuvníků, kdy část obrazu ukazuje stav na začátku a část obrazu na konci. Toto je možné navíc dělat horizontálně i vertikálně. Vylepšení dosáhly také retušovací algoritmy, které lépe zachovávají linie na pozadí odstraněných objektů nebo jednolitost plochy. U fotoknih se nově dají vyměňovat snímky i v náhledu, což urychluje práci s knihou, zároveň je rozložení knihy lépe viditelné ve filmovém pásu.
