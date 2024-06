Adobe kritizován za podmínky ke cloudu, může sledovat vaše fotky, má to ale důvody

Občas se strhne obrovská kritika, která nemusí až takové opodstatnění, jak to na první pohled vypadá. Typické je to asi každé 2-3 roky, kdy si někdo vzpomene na uživatelské podmínky Facebooku a začne prohlašovat, že Facebook má autorská práva k vašim fotografiím , což není pravda. Licenci k fotkám mu uživatel v podstatě musí dát z logického důvodu, aby je na tom Facebooku mohl zobrazit jiným, což je vůbec důvod, proč je tam uživatel nahrává. Něco podobného se nyní stalo se společnostía jejím. Ten má totiž upravené podmínky použití, kde některým neunikla pasáž o tom, že Adobe může přistupovat k vašemu obsahu na cloudu, a to automatickými nebo manuálními metodami.