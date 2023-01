Adobe může využívat nejen vaše fotky na cloudu k trénování AI

Cloudové služby jsou velmi užitečným nástrojem, kteří si mnozí nemohou vynachválit, současně s tím jsou mnozí proti nim, protože ztrácí kontrolu nad svými daty. Tak trochu to ukazuje počínání společnosti Adobe, kde uživatelé v podmínkách služby Creative Cloud mohou odsouhlasit používání obsahu uloženého na cloudové službě k trénování algoritmů umělé inteligence. Může jít o obrazová data jako fotky, ilustrace nebo třeba video, dále o audio, textové soubory, dokumenty a jiné. Toto se týká jen dat na cloudu, takže pokud v aplikacích Adobe zpracováváte lokálně uložená data, toto využití se jich netýká.



Adobe si zde vysloužil kritiku za to, že za prvé o tomto sdílení uživatele dostatečně hlasitě neinformoval (je to dostupná informace přes nastavení účtu a otázkou je, nakolik o tom informuje při instalaci aplikace Creative Cloud), za druhé pak za to, že ve výchozím nastavení je tato volba povolená a nikoli naopak. Tokové výchozí souhlasy jsou v posledních letech dost ostře sledovaným problémem (a velmi kritizovaným přístupem). Dobrou zprávou je to, že se z tohoto programu dá uživatelsky odhlásit.