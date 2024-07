Affinity Photo V2 a další software s 50% slevou a zkušební lhůtou 6 měsíců

Adobe Photoshop zdaleka není jediný software pro úpravu fotografií na světě. Máme tady český Zoner Photo Studio X , další alternativou je. A právě tento software má nyní velmi zajímavou akci. Vývojáři nyní nabízí Affinity V2 Universal Licence na všechny tři dostupné aplikace Designer 2, Photo 2 a Publisher 2, a to ve verzích pro macOS, iPadOS a Windows zanež normálně, tedy celý set aplikací není za běžných 4290 Kč, ale za sníženou cenu 2150 Kč. Navíc jde o jednorázovou platbu a nikoli předplatné jako u Adobe . Pochopitelně v případě, že budete chtít přejít na případnou novější verzi softwaru, budete muset jednorázovou částku zaplatit znova. I zde je to ale zvýhodněné a upgrade z předchozích verzí vyjde ze zlevněné částky o dalších 25 % levněji, tedy na 1612 Kč. Dostáváte k tomu také celou Creative Collection.

To ale není jediná zajímavost. Affinity také dává, což je mnohonásobně více, než co je zvykem. Uživatelé tak mají dostatek času na to, aby si na aplikace zvykli, což může zvýšit šanci, že po půl roce se rozhodnou ke koupi. Výhodou je, že je potřeba jen registrace k Affinity ID, ale není třeba zadávat platební detaily tak, jak je to u většiny služeb běžné (ty totiž doufají, že ke konci zkušební lhůty zapomenete plánovanou platbu zrušit). Zkušební lhůta zahrnuje všechny tři aplikace pro výše zmíněné operační systémy. Nejsou funkčně omezené, nevkládají ani vodoznaky. Pokud už jste zkoušeli předchozí verze, a to jak V1, tak i V2, Affinity restartuje všechna počítadla. 6měsíční trial verzi Affinity V2 si mohou plně znovu zkusit i ti, kteří už V2 zkoušeli. Více informací na stránkách společnosti