Apple iPhone 17 Pro by měl konečně dostat podporu pro 8K video

Apple je mnohdy s uváděním novinek docela opatrná a přichází s nimi o něco později než konkurence. Často se tak příčí své image inovátora, kterou v minulosti měla. Na druhou stranu to má i výhodu, obvykle tyto funkce přijdou v lépe odladěné variantě než u konkurence (a nejde tak o obtížně využitelné polovičaté řešení), i když třeba taková Apple Intelligence je zrovna jedním z příkladů, kdy takový nedodělek přišel. Dalším příkladem pozdějšího uvedení nějaké funkce může být natáčení 8K videa na iPhonech. To se mělo údajně testovat už na nynějších Společnostje mnohdy s uváděním novinek docela opatrná a přichází s nimi o něco později než konkurence. Často se tak příčí své image inovátora, kterou v minulosti měla. Na druhou stranu to má i výhodu, obvykle tyto funkce přijdou v lépe odladěné variantě než u konkurence (a nejde tak o obtížně využitelné polovičaté řešení), i když třeba taková Apple Intelligence je zrovna jedním z příkladů, kdy takový nedodělek přišel. Dalším příkladem pozdějšího uvedení nějaké funkce může být natáčení 8K videa na iPhonech. To se mělo údajně testovat už na nynějších iPhonech 16 Pro , ty ale nakonec stále končí na rozlišení 4K. Pouze hlavní modul ho umí jako 4K120p, ostatní končí na 4K60p.

Spekuluje se však, že letos by se měl ke 48MPx hlavnímu i 48MPx ultra-širokoúhlému fotoaparátu přidat 48MPx tele-modul , který nahradí dnešní 12MPx. A toto vyšší rozlišení by možná mohlo stát za tím, proč Apple vyčkával s uvedením 8K až na letošek. Mluví se totiž o tom, že se 8K video možná dostane hned na všechny tři zadní fotoaparáty, čímž by naopak konkurenci předběhl. 8K video sice nemá moc praktické využití v 8K výstupu jako takovém, je ale velmi praktické pro výřezy a řízení oversamplingu.

To se může v praxi projevit třeba v tom, že video natočené v 8K lze stabilizovat, což sice povede ke ztrátě ostrosti a detailu kvůli nižšímu rozlišení stabilizovaného výřezu pro výsledné 8K video, ale stále z toho může být velmi dobrý oversampling pro 4K. I proto je smutné, že většina výrobců fotoaparátů sice nabízí oversampling do 4K, ale jen málokdo umožní natáčení do původního vyššího rozlišení, ze kterého se ono zmenšování dělá, což je velmi důležité a často ignorované. On je rozdíl, pokud se 4K video (byť oversamplované) kvůli stabilizaci dostane třeba na 3.5K a to se poté zvětšuje zpět na 4K, nebo pokud se 8K video stabilizací dostane na 7K, což je poté ve výsledku stále obrovský oversampling do výsledného 4K. Mít to na všech třech modulech by bylo dost zajímavé.