Canon EOS R5 Mark II dostává rychlejší 45MPx snímač i Eye Control AF

EOS R5 Mark II podporuje citlivosti od ISO 100 do 51200, režim rozšíření nabídne ISO 50 až 102400. Mechanická závěrka podporuje časy 1/8000 až 30 sekund. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy (1/250 sekundy s elektronickou 1. lamelou a 1/160 sekundy s elektronickou závěrkou). Sekvenční snímání vrcholí hodnotou 12 fps s bufferem na 760 JPEGů nebo 230 RAWů (CFexpress), resp. 95 RAWů (SD). Elektronická závěrka podporuje max. 30 fps. Fotoaparát podporuje také záznam až 5 sekund předtím, než uživatel sám zahájí samotné natáčení.



Pokud jde o video, v RAWu lze natáčet DCI 8K video (8192×4320 pixelů) až do 59,94p, interně na kartu je pak maximem DCI 8K při 29,97p. 4K video (UHD i DCI) je podporováno až do 119,88p a Full HD/2K pak do 239,76p. Máme zde i formáty jako HLG, Canon Log 2 a Canon Log 3. Seznam podporovaných rozlišení, frekvencí, formátů a datových toků najdete na stránkách Canonu . Užitečnou funkcí je i možnost proxy záznamu a podpora formátů XF-AVC S/XF-HEVC S, které se využívají u profesionálních kamer Canon Cinema EOS, což usnadňuje práci týmů využívajících kamery i fotoaparáty. Možná je také aplikace 3D LUT přímo na videa natáčení ve fotoaparátu a máme zde i podporu pro Apple ProRes RAW (max. 8K 30fps). Vylepšeno bylo chlazení a nyní je možné dokoupit i externí ventilátor CF-R20EP, který posune limit nahrávání 8K30p videa na 120 minut. 4K60p je pak bez limitu.