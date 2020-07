Canon představuje EOS R5: IBIS, 8K i 10bitové HEIFy

Canonu jsme sice v posledních letech mohli vytýkat jakousi zdrženlivost a konzervativnost, s novým fotoaparátem EOS R5 ale o něčem takovém nemůže být řeč. Jde o opravdovou špičku toho, co nyní půjde sehnat ve třídě CSC fotoaparátů. Zejména v oblasti videa nabídne funkce, které u fotoaparátů mnohdy uvidíme vůbec poprvé. Máme zde full frame CMOS senzor s celkovým rozlišením 47,1 MPx, který efektivně využívá 45,0 MPx (8192×5464 pixelů). Jeho pixely mají velikost 4,4 µm a vybaven je low-pass filtrem. Data lze ukládat v RAWu, úsporném formátu C-RAW, JPEG a dokonce i 10bitovém HEIF. Obraz zpracovává procesor DIGIC X.





Samozřejmostí je fázové ostření na senzoru Dual Pixel CMOS AF, které nabídne vynikající citlivost od -6 EV a 1053 zaostřovacích zón. Dokonce se můžete těšit na 100% pokrytí AF body, a to horizontálně i vertikálně (s některými staršími EF objektivy 80 % v obou směrech). Nechybí detekce hlavy, očí i zvířat. S mechanickou závěrkou lze v plném rozlišení dosáhnout sekvenčního snímání s 12 fps, elektronická zvládne dokonce 20 fps. Snímač je mechanicky stabilizovaný v 5 osách a s vybranými stabilizovanými objektivy (např. RF 24-105mm F4L IS L USM ) se můžete těšit na účinek až 8 EV! Pokud mě paměť neklame, jde o rekordní hodnotu.

Hlavním lákadlem je ale jednoznačně video. Máme tu 8K video s až 29,97 fps, 4K video je pak dostupné dokonce ve 119,9 fps. K tomu přidejte barevné kódování 4:2:2 s 10bitovou hloubkou, podporu úsporného moderního kodeku H.265 a dokonce i RAW záznam (!), režimy pro vysoký dynamický rozsah Canon Log i HDR-PQ. Potěší i to, že Dual Pixel AF CMOS funguje ve všech režimech včetně 4K i 8K.

Pokud jde o expozici, EOS R5 nabídne všechny tradiční režimy. Citlivosti mohou být od ISO 100 do 51200, režim rozšíření přidává ISO 50 až 102400. Závěrka může být plně mechanická, s první elektronickou lamelou nebo plně elektronická. Rozsahy expozičních časů bychom ale mohli čekat širší, činí totiž 1/8000 sekundy až 30 sekund, s plně elektronickou závěrkou je pak maximem jen 1/2 sekundy. Co se týče zpoždění (od namáčknuté spouště), u mechanické je to 81 ms, u elektronických verzí pak 50 ms. Sám fotoaparát naběhne za 0,4 sekundy.

EOS R5 je vybaven 0,5" elektronickým hledáčkem OLED s vysokým rozlišením 5,76 milionu bodů (1600×1200 RGB pixelů), velkým 0,76× zvětšením a 120fps obnovovací frekvencí. Zadní plně polohovatelný a dotykový displej má 3,2" úhlopříčku a rozlišení 2,1 milionu bodů. Na horní straně těla je ještě stavový displej.

Najdeme zde USB-C 3.1 Gen2, které dovoluje nabíjení akumulátoru ve fotoaparátu. HDMI je k dispozici jako typ D, pochopitelně nechybí ani 3,5mm jacky pro mikrofon a sluchátka. K dispozici je také Wi-Fi (2,4GHz i 5GHz) s podporou FTP přenosů a Bluetooth (např. pro přenos GPS souřadnic). Napájení zajišťuje akumulátor LP-E6NH (příp. E6N a E6), ten má vydržet na 320 snímků přes LCD, 220 snímků přes EVF se 120 fps, resp. 330 snímků přes EVF s 60 fps. Rozměry těla činí 138×97,5×88 mm a váží 650 gramů. S akumulátorem a SD kartou hmotnost vzroste na 738 gramů.



Máme tu hned dva sloty pro paměťové karty, jde o CFexpress Type B a SDXC včetně UHS-II variant. S fotoaparátem dostanete také přístup na cloudovou službu Image.Canon . K EOS R5 lze dokoupit bezdrátový vysílač WFT-R10A, který je zároveň vertikálním gripem. Jiný grip BG-R10 pak pobere 2 akumulátory a nabídne stejné rozmístění tlačítek pro vertikální použití. Tělo je vyrobeno z hořčíkových slitin, je odolné vůči prachu a vodě. Závěrka byla testována na 500 tisíc cyklů. Prodej začne koncem července, přičemž tělo vyjde na $3899 (odhadem 115.000 Kč s DPH). Set s 24-105mm F4 objektivem vyjde na $4999 (cca 145 až 150 tisíc Kč s DPH).

Ceny souvisejících / podobných produktů: