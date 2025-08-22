Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Canon je letos nejúspěšnější značkou v anketě EISA Awards 2025 ve fotografických kategoriích. Pro své fotoaparáty a objektivy získal 5 ocenění, k tomu přidal ještě jedno pro nejlepší příslušenství.
Letošní anketa EISA Awards 2025 se hodně povedla hned třem firmám. Pro fotoaparáty a objektivy si po pěti cenách odnesl Canon, Nikon a Sony, přičemž Canon k tomu přidal ještě jednu kategorii, fotografické příslušenství. Titul nejlepšího profesionálního fotoaparátu si letos odnáší Canon EOS R1. Oceňován je za rychlost, přesnost a spolehlivost, má nový snímač CMOS a výkonný procesor nové generace. Nechybí algoritmy hlubokého učení, Eye Control AF, ultrarychlé sekvenční snímání, možnost natáčet 6K video. Tělo je odolné a má i vertikální grip.
Nejlepším full frame fotoaparátem je pak Canon EOS R5 Mark II. Tady je vyzdvihován 45MPx vrstvený snímač CMOS se sekvenčním snímáním 30 fps a minimálním problémem rolling shutter. Zvládá video ve 8K 60p a RAWu. Koprocesor DIGIC Accelerator přináší algoritmy hlubokého učení a pokročilé rozpoznávání objektů. Máme zde Eye Control AF, Pre-Capture, Dual Shooting a pro delší výdrž je zde i aktivní chlazení.
Titul nejlepšího fotoaparátu pro vloggování si odnáší kompakt Canon PowerShot V1. Ten má velký 1,4" snímač CMOS s rozlišením 22,3 MPx a objektiv s přepočtenými 16-50mm o světelnosti F2,8-4,5. Umí natáčet 4K video při 30 fps, v cropovaném režimu navíc i 4K při 60 fps, HD zvládne při 120 fps, podporuje profil Canon Log 3 a oceněn byl i Dual Pixel CMOS AF a detekce objektů. Najdeme tu polohovatelný dotykový displej, zabudovaný ND filtr, Wi-Fi, Bluetooth a možnost fungovat jako webkamera.
Dále je zde nejlepší standardní objektiv. Tento titul má letos Canon RF 50mm F1.4L VCM. Jde o světelný pevný objektiv, který má stejné rozměry jako ostatní objektivy této řady, což usnadňuje použití v gimbalech bez nutnosti balancování po výměně objektivu. Je podstatně lehčí než jeho bráška se světelností F1,2, má o 370 gramů méně. Pro video lze ocenit možnost přecházet mezi aretovaným a hladkých chodem clony, velmi dobře je minimalizován i focus breathing. Dobře je hodnocena i kvalita bokehu.
Nejlepším zoomovacím teleobjektivem je pro letošek Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Z. Doplňuje objektiv RF 24-105mm F2.8L a může být využit s externím řízením zoomu. Jde o člena nové řady hybridních objektivů optimalizovaných pro fotografii i videa. Má rychlou změnu optického zoomu, což se může hodit sportovním fotografům. Pro video zas ocení hladký chod a to, že při přeostřování se nemění úhel záběru. Vylepšena byla ostrost obrazu a nechybí ani možnost využít telekonvertor.
Nakonec tu máme ještě nejlepší fotografické příslušenství, a tím je fototiskárna Canon imagePROGRAF PRO-1100. Jde o profesionální tiskárnu až formátu A2, má 12 inkoustů Lucia PRO II pro výraznou černou, vysoce saturovanou modrou i jemné barevné přechody. Chroma Optimiser dává výtiskům hladký povrch a výrobce slibuje stabilitu barev na 200 let. Máme zde barevný displej, USB, Ethernet, Wi-Fi.
