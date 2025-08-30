Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Fotoaparáty
>
Nikon

Fotoaparáty Nikonu jsou ziskové, firma ale zažívá trochu stagnaci

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Fotoaparáty Nikonu jsou ziskové, firma ale zažívá trochu stagnaci
Nikon před několika dny zveřejnil data svého hospodaření a pro fotografickou divizi to nevypadá špatně. Firmě jako jedna z mála přináší vysoké zisky, na druhou stranu tu máme i náznaky stagnace.
Reklama
Společnost Nikon má své špatné finanční období už hodně daleko za sebou a poslední roky se její ziskovost zlepšovala. Za poslední čtvrtletí Q1/FY2026 to už ale nevypadá ve všem tak dobře. Podívejme se nejprve na celou firmu a pak na to, co nás zajímá nejvíce, její fotografická divize a situace kolem fotoaparátů. Firmě se o 3,5 % snížily příjmy na 158,1 mld. jenů a provozní zisk se z 2,9 mld. přetavil dokonce v provozní ztrátu 1,1 mld. jenů. Výsledek čistého hospodaření je na tom ale lépe. Zatímco loni to bylo 2,7 mld., letos jsme na 9,4 mld. jenů v plusu (ačkoli provozně je to v minusu). 
 
Nikon Q1/FY26
 
Pojďme nyní na ty fotoaparáty. Příjmy divize se snížily o 4,4 % na 80,0 mld. jenů, což také znamená, že fotoaparáty jsou zodpovědné téměř přesně za polovinu příjmů celé firmy (50,6 %). Provozně došlo ke zhoršení, a to ze 17,8 na 11,0 mld. jenů, klesla tedy provozní marže z 21,4 % na 13,8 %. Stalo se tak i přesto, že prodeje fotoaparátů meziročně stouply, a to z 230 na 270 tisíc kusů, alespoň co se týče těch s výměnnými objektivy. Může za to ten fakt, že úspěšné byly především ty levnější modely, jmenovitě např. Z5 II nebo Z50 II. Své hrály i měnové kurzy. U objektivů se situace nemění a nadále šlo o 370 tisíc kusů.
 
Nikon FY2026 předpoklady
 
Nikon také vydává své předpoklady vývoje trhu. Zde jde o celý fiskální rok 2026 (ten končí 31. březnem 2026). Podle něj celosvětově velmi mírně klesnou prodeje fotoaparátů ze 6,72 na 6,7 mil. kusů, nicméně předpokládá, že jeho prodeje se zvýší z 850 na 950 tisíc těl. U objektivů se pak předpokládá celosvětový pokles z 10,42 na rovných 10 milionů kusů, ale opět u sebe předpokládá nárůst, konkrétně z 1,31 na 1,4 mil. kusů.
 
Zdroj: nikon.com

Reklama
Reklama
Diskuze (2)|Další z rubriky:
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
25.8.2025, Milan Šurkala8
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Canon vrací do hry kompakty PowerShot G7 X Mark III a SX740 HS
Canon vrací do hry kompakty PowerShot G7 X Mark III a SX740 HS
5.8.2025, Milan Šurkala5
DJI představuje svou 360° akční kameru Osmo 360 s 8K/50p
DJI představuje svou 360° akční kameru Osmo 360 s 8K/50p
4.8.2025, Milan Šurkala3
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Insta360 uvádí 8K 360° dron Antigravity A1. Vejde se do 250 gramů
Insta360 uvádí 8K 360° dron Antigravity A1. Vejde se do 250 gramů
29.8.2025, Milan Šurkala1
Nikon má nový světelný zoom Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II
Nikon má nový světelný zoom Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II
28.8.2025, Milan Šurkala7
Xiaomi a Zoner dostávají ocenění EISA Awards 2025
Xiaomi a Zoner dostávají ocenění EISA Awards 2025
27.8.2025, Milan Šurkala
Mitakon uvádí 1-5× makro objektiv 55mm F2.8 s LED světlem za 399 USD
Mitakon uvádí 1-5× makro objektiv 55mm F2.8 s LED světlem za 399 USD
26.8.2025, Milan Šurkala1
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
26.8.2025, Milan Šurkala
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
25.8.2025, Milan Šurkala8
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
25.8.2025, Milan Šurkala
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
24.8.2025, Milan Šurkala1