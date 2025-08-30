Fotoaparáty Nikonu jsou ziskové, firma ale zažívá trochu stagnaci
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nikon před několika dny zveřejnil data svého hospodaření a pro fotografickou divizi to nevypadá špatně. Firmě jako jedna z mála přináší vysoké zisky, na druhou stranu tu máme i náznaky stagnace.
Společnost Nikon má své špatné finanční období už hodně daleko za sebou a poslední roky se její ziskovost zlepšovala. Za poslední čtvrtletí Q1/FY2026 to už ale nevypadá ve všem tak dobře. Podívejme se nejprve na celou firmu a pak na to, co nás zajímá nejvíce, její fotografická divize a situace kolem fotoaparátů. Firmě se o 3,5 % snížily příjmy na 158,1 mld. jenů a provozní zisk se z 2,9 mld. přetavil dokonce v provozní ztrátu 1,1 mld. jenů. Výsledek čistého hospodaření je na tom ale lépe. Zatímco loni to bylo 2,7 mld., letos jsme na 9,4 mld. jenů v plusu (ačkoli provozně je to v minusu).
Pojďme nyní na ty fotoaparáty. Příjmy divize se snížily o 4,4 % na 80,0 mld. jenů, což také znamená, že fotoaparáty jsou zodpovědné téměř přesně za polovinu příjmů celé firmy (50,6 %). Provozně došlo ke zhoršení, a to ze 17,8 na 11,0 mld. jenů, klesla tedy provozní marže z 21,4 % na 13,8 %. Stalo se tak i přesto, že prodeje fotoaparátů meziročně stouply, a to z 230 na 270 tisíc kusů, alespoň co se týče těch s výměnnými objektivy. Může za to ten fakt, že úspěšné byly především ty levnější modely, jmenovitě např. Z5 II nebo Z50 II. Své hrály i měnové kurzy. U objektivů se situace nemění a nadále šlo o 370 tisíc kusů.
Nikon také vydává své předpoklady vývoje trhu. Zde jde o celý fiskální rok 2026 (ten končí 31. březnem 2026). Podle něj celosvětově velmi mírně klesnou prodeje fotoaparátů ze 6,72 na 6,7 mil. kusů, nicméně předpokládá, že jeho prodeje se zvýší z 850 na 950 tisíc těl. U objektivů se pak předpokládá celosvětový pokles z 10,42 na rovných 10 milionů kusů, ale opět u sebe předpokládá nárůst, konkrétně z 1,31 na 1,4 mil. kusů.
