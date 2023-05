Fujifilm X-S20 umí 6K video, má i vyšší výdrž na baterii

Fujifilm X-S20 pořádně šlápl na plyn. Máme tu sice stále APS-C snímač s 26,1 MPx (jde o X-Trans CMOS 4 s rozměry 23,5×15,6 mm), nicméně zejména v oblasti videa hodně přidal. Než se k tomu ale dostaneme, tak pokud jde o fotografie, máme tu podporu JPEGu, 10bitových HEIFů, 14bitových RAWů (RAF) a dokonce i 8 a 16bitových TIFFů (konverzí ve fotoaparátu). Obraz je zpracováván procesorem X-Processor 5. Snímač potěší zvýšeným výkonem mechanické stabilizace ze 6 na 7 EV. Podporuje fázové zaostřování už od -7 EV (s objektivem F1,0), kontrastně pak od -4 EV. Díky AI je možné zaostřovat a sledovat objekty jako zvířata, ptáky, auta, motorky, kola, letadla, vlaky hmyz i drony.

Pokud jde o video, podporováno je HEVC/H.265 i MPEG-4 AVC/H.264. Maximem je 6.2K video (6240×4160 pixelů) při 29.97p a dostupné jsou datové toky 50, 100, 200 i 360 Mbps. 4K (až 4096×2160 pixelů) umí max. při 59,94p. K dispozici je také slow-motion, a to max. ve Full HD rozlišení 2048×1080 pixelů při 100, 120, 200 a 240 fps. Máme tu i speciální režim pro vloggování. Video je podporováno až do 10bitové hloubky s kódováním 4:2:2. X-S20 je možné využít jako webkameru, zajímavostí je i RAW výstup přes HDMI do externích rekordérů (a to až ve 12bitovém Apple ProRes RAW a Blackmagic RAW). Pro prodloužení doby natáčení je možné připevnit ventilátor FAN-001 Cooling Fan.



Citlivosti mohou být od ISO 160 do ISO 12800, v režimu rozšíření je to ISO 80 až 25600. Korekce expozice nabídne rozsah +/-5 EV (+/-2 EV u videa). Expoziční časy s mechanickou závěrkou nabídnou rozsah od 1/4000 sekundy do 30 sekund (P, A) nebo 15 minut (S, M). S elektronickou závěrkou začínají rozsahy už na 1/32000 sekundy. Bulb režim zvládne až 60 minut. Synchronizační čas blesku činí 1/180 sekundy. Sekvenční snímání s elektronickou závěrkou může dosáhnout až 30 fps s 1,25× cropem (buffer na 407 JPEGů nebo až na 28 nekomprimovaných RAW+JPEG). Bez cropu je maximem 20 fps s elektronickou závěrkou. Chcete-li mechanickou závěrku, budete se muset spokojit nanejvýš s 8 fps. K dispozici je i možnost Pre-Shot, která si zapamatuje 1 sekundu před domáčknutím spouště, funguje až do 30fps snímání. Máme tu i expoziční bracketing pro 2-9 snímků, bracketing filmových simulací, DR režimů, ISO citlivosti, vyvážení bílé a zaostření. Interní blesk nabídne směrné číslo 7 při ISO 200 (GN5 při ISO 100).