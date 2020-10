Fujifilm X-S10: kompaktnější CSC s 6EV duální stabilizací

Ve třídě APS-C CSC fotoaparátů se nově objevuje model. Ten si má brát to nejlepší z levnějších a kompaktnějších modelů, ale i high-endové X-T4 . Přichází tak s 26,1MPx snímačem X-Trans CMOS 4 a procesorem X-Processor 4, netradičně však je vybaven mechanickou stabilizací. Jednotka stabilizačního mechanismu je o 30 % menší než u X-T4, přesto ale dosahuje téměř totožného výkonu. Ten činí výborných 6 EV v duálním režimu se stabilizovanými objektivy (s nestabilizovanými je výkon 5 až 5,5 EV).

Faujifilm X-S10 umí natáčet Cinema 4K video (4096×2160 pixelů) maximálně při 30 fps v 8 bitech s kódováním 4:2:0 na interní paměťovou kartu, maximální datový tok dosahuje 200 Mbps. Přes HDMI ale zvládne i 10bitový výstup ve 4:2:2. Video vzniká převzorkováním z 6K videa, takže by mělo nabídnout opravdu výborné detaily. Vedle mechanické stabilizace lze ve videu využít i tu digitální (DIS). Potěší i výbornými schopnostmi zpomaleného videa. Ve Full HD totiž umožňuje dosáhnout 240 fps. Dostalo se i na speciální tlačítko pro natáčení videa, které tak může být okamžité a nejde o složitou proceduru jako u mnoha předchozích modelů.

Zajímavostí je zaostřovací systém. Na čipu je totiž 2,16 milionu pixelů pro fázové zaostřování, které umožní zaostřit už za 0,02 sekundy, a to při excelentní citlivosti od -7 EV (ta ale platí pro supersvětelný objektiv XF 50mm F1.0 ). Samozřejmostí je i režim pro sledování objektu Tracking AF. Citlivosti jsou podporovány od ISO 160 do ISO 12800, režim rozšíření přidává ISO 80 až 51200. Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 15 minut, s elektronickou závěrkou pak od 1/32000 sekundy.