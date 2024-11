iPhone 18 Pro by měl dostat nastavitelnou clonu pro větší hloubku ostrosti i lepší video

Apple nedávno představila nové telefony

Společnostnedávno představila nové telefony iPhone 16 iPhone 16 Pro . Verze Pro přinesla 48MPx ultra-širokoúhlý modul (bohužel na stále stejně velkém, resp. malém, snímači) a menší varianta dostala také tele-modul s 5× zoomem. Už nějakou dobu ale prosakují informace o připravovaných nástupcích. Víme, že iPhone 17 by měl dostat konečně 48MPx snímač i na tele-modul a dohnat tak náskok většiny čínské konkurence, otázkou je, zda se zvětší snímač nebo nikoli. Kdo plánuje v blízkých letech upgrade na novou generaci a zvažuje, zda vzít iPhone 17 nebo 18, ten má nyní k dispozici další nové informace o tom, zda se vyplatí čekat nebo nikoli.

Známý analytik Ming-Chi Kuo se totiž nechal slyšet, že iPhone 18 Pro (není jasné, zda i základní iPhone 18) by v roce 2026 měl dostat nastavitelnou clonu pro primární fotoaparát. Jde o něco, co u telefonů nevidíme moc často. Někteří výrobci to už zkoušeli a pak to zrušili (Samsung), někteří to měli jen v podobě ND filtru (Nokia), další to přináší jako novinku u některých modelů, nadále ale nejde o standard.



Nastavitelná clona by přinesla pro fotomobily několik důležitých vylepšení. Přibyla by možnost delších expozic zejména pro video, které trpí na krátké expoziční časy a s tím spojenou výraznou pohybovou ostrost. Ta je u videa spíše nežádoucím jevem. Obvykle se doporučuje polovina převrácené hodnoty snímkovací frekvence (při 30 fps tedy 1/60 sekundy, při 60 fps cca 1/120 sekundy), jenže za slunného dne jsou obvyklé spíše tisíciny. Mírná pohybová neostrost videosekvencím pomáhá dostat přirozenější dojem pohybu. Toto se dá řešit i pouhým ND filtrem, nicméně doufejme, že půjde o irisovou clonu nebo fyzicky menší otvor.



Dalším problémem telefonů je totiž občas malá hloubka ostrosti. Zvětšující se snímače a zlepšující se světelnost dokážou sice přinášet rozmazanější pozadí, jenže to je u některých scén na škodu a problémem se stává to, že si uživatel nemůže vybrat. Možnost přiclonit a zvětšit hloubku ostrosti by rozhodně nebylo k zahození. Otázkou pochopitelně také je, nakolik bude tato možnost automatická a nakolik si ji může uživatel sám vynutit. Je dobře známo, že fotografická aplikace u iPhonů je až trestuhodně neprofesionální (nedovoluje skoro nic nastavit), a to i u Pro telefonů. Tam je pak nutné využívat aplikace třetích stran.



Dodavatelem součástek pro nový primární fotomodul by měla být společnost Sunny Optical, alternativou by měla být firma Luxshare.