Nikon kupuje společnost RED, známého výrobce profesionálních videokamer

Společnostse poslední dobou snaží více prorazit i ve videu a její fotoaparáty v této oblasti značně zlepšují své schopnosti. Budoucnost ale možná přinese ještě větší důraz na video. Firma totiž oznámila svůj záměr odkoupit 100 % společnosti, která je známá výrobou vysoce profesionálních videokamer, které se používají pro natáčení i té nejprofesionálnější filmové produkce. Firma RED byla založena v roce 2005, nyní má zhruba 220 zaměstnanců a od REN One 4K se dostala až k nejpokročilejším kamerám jako V-Raptor [X] . Ta např. umí 8K video při 120 fps.

Zde ještě připomeňme, že společnosti RED a Nikon se v roce 2022 dostaly do soudního sporu ohledně komprese RAW videa v Nikonu Z9 . Ta využívala oddělené komprese pro modrý a červený kanál, což zlepšovalo kompresní poměr. Společnosti se na převzetí vzájemně dohodly, RED se tak stane součástí Nikonu a vzájemně by si měly vypomáhat. Nikon se považuje za odborníka v oblasti spolehlivosti, zpracování obrazu, optice i uživatelského rozhraní, naopak RED je celkově špičkou ve videokamerách, unikátní kompresní technologií (právě tou, kvůli které se společnosti před dvěma lety rozhádaly) nebo práci s barvami.

Co přesně to znamená pro budoucnost, zatím není jisté, je ale pravděpodobné, že by to mohlo znamenat lepší video v řadě Z, např. zahrnutí komprese RAWu ve více modelech a možná i rozšíření profesionálních video-funkcí do širšího počtu fotoaparátů. Dá se očekávat, že RED v budoucnu přejde z nynějšího bajonetu Canon EF na Nikon Z, to je ale čistě domněnka.