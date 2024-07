Panasonic se omlouvá a opraví stránky k 77 produktům s klamavými ilustračními fotkami

Není neobvyklé, že výrobci použijí k propagaci svých produktů a jejich schopností jiná zařízení než ta propagovaná. V minulosti se to často stávalo např. u smartphonů, kde byly ukázkové fotky pořízeny pomocí zrcadlovek. Huawei si to jen do roku 2020 slízl hned 4krát , stejný problém měl i Samsung nebo Nokia. Před pár týdny si ale velkou ostudu uřízla společnostpři uvedení nového kompaktního full frame fotoaparátu Lumix S9 . U něj se totiž ukázalo, že prezentované ilustrační fotografie nebyly pořízeny tímto Lumixem (a ani ničím z produkce Panasonicu). Tyto snímky byly získány z fotobanky Shutterstock a některé byly dokonce fotografiemi od ambasadory značky Nikon. Společnost Panasonic své pochybení přiznala, omluvila se za své jednání a začala sjednávat nápravu.