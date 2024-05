Panasonic uvedl kompaktní full frame Lumix S9 nejen pro tvůrce obsahu

Tvůrci obsahu jsou dnes významnými tahouny třídy fotoaparátů, vidíme to na spoustě modelů cílených na vloggery a v rámci kompaktů je to už skoro jediná kategorie, pro kterou se objeví nějaká ta novinka. Ty se ale objevují i v mnohem vyšších třídách.zamířil dokonce do full frame bezzrcadlovek, kde představil nový kompaktní model. Ve zkratce je to kompaktnější verze Lumixu S5 II bez hledáčku. Zásadním rozdílem jsou tu tedy rozměry, novinka měří 126×73,9×46,7 mm a váží 403/486 gramů (bez/s kartou a baterií). pro srovnání, S5 II měří 134,3×102,3×90,1 mm a váží 657/740 gramů. Zmenšení rozměrů se ale podepsalo na tom, že zmizel elektronický hledáček a nenajdeme tu ani aktivní chlazení, které se objevilo na několika posledních modelech značky.