Shutterstock: snímky vytvoří AI, autoři trénovacích fotek dostanou provize

Shutterstock ale našla poměrně zajímavý koncept, jak tento problém vyřešit. Jak přesně z toho vyjdou nakonec fotografové a autoři obsahu, to je zatím těžké odhadovat, nicméně na jejich autorská práva se myslí a dostanou zde provize.

Umělá inteligence a fotobanky, to dosud nešlo moc k sobě. Většina z nich se k ní staví odmítavě , protože se zde balancuje na velmi tenké hraně ohledně copyrightu. Kontroverzních bodů je tu dokonce povícero, přičemž jedním z nich je to, zda je možné prodávat snímky natrénované na fotografiích a obsahu jiných lidí, kteří za to (obvykle) nedostanou zaplaceno. Fotobankaale našla poměrně zajímavý koncept, jak tento problém vyřešit. Jak přesně z toho vyjdou nakonec fotografové a autoři obsahu, to je zatím těžké odhadovat, nicméně na jejich autorská práva se myslí a dostanou zde provize.

Jsou zde dva projekty, které mají něco společného s AI. Jako první tu máme Shutterstock Datasets. Toto míří především na výzkumníky na poli AI a společnosti, které potřebují trénovat umělou inteligenci. Fotobanka Shutterstock jim díky obrovské databázi snímků může poskytnout potřebné datasety, které jsou díky vloženým klíčovým slovům už i označeny. Potřebujete třeba natrénovat detektor koček nebo západů slunce? Stačí si zakoupit trénovací množinu s těmito snímky. Využití se má najít např. i pro trénování autonomních vozů, moderování obsahu, kategorizaci produktů a podobně.

AI-Generated Content. Toto naopak míří na tradiční zákazníky fotobanky. Pokud nenajdou potřebný snímek, ale nevadí jim vygenerovaný pomocí umělé inteligence (konkrétně pomocí systému DALL-E od OpenAI), mohou jen popsat, co chtějí vygenerovat, a systém se o to postará. Jak jsme si ukazovali nedávno, jeden fotograf si takto do snímků Dalším projektem je. Toto naopak míří na tradiční zákazníky fotobanky. Pokud nenajdou potřebný snímek, ale nevadí jim vygenerovaný pomocí umělé inteligence (konkrétně pomocí systému DALL-E od OpenAI), mohou jen popsat, co chtějí vygenerovat, a systém se o to postará. Jak jsme si ukazovali nedávno, jeden fotograf si takto do snímků přičaroval neexistující přítelkyni