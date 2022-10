Fotograf si vygeneroval přítelkyni pomocí umělé inteligence DALL-E

DALL-E, který nově umožňuje nahrávat fotografie s lidmi, a toho se chopil známý youtuber Unmesh Dinda z kanálu PiXimperfect. Našel zajímavý případ užití pro tyto systémy. Jste sami a vaši příbuzní se starají o váš milostný život více než vy. Tak jim můžete zaslat snímek s vaší novou přítelkyní nebo přítelem, jen tato osoba bude vygenerována pomocí AI.

Systémy umělé inteligence mají za sebou několik zajímavých přešlapů , zároveň ale někdy nepřestávají udivovat svými schopnostmi . Ostatně nejedna fotobanka už zakázala nahrávat fotografie vytvořené pomocí AI. Jedním z proslulých systémů je, který nově umožňuje nahrávat fotografie s lidmi, a toho se chopil známý youtuber Unmesh Dinda z kanálu PiXimperfect. Našel zajímavý případ užití pro tyto systémy. Jste sami a vaši příbuzní se starají o váš milostný život více než vy. Tak jim můžete zaslat snímek s vaší novou přítelkyní nebo přítelem, jen tato osoba bude vygenerována pomocí AI.

K tomu využil již zmíněný systém DALL-E, který sice vygeneroval spoustu hodně divných snímků, nicméně některé mezi nimi byly překvapivě realistické a zajímavé je i to, že se většinou povedlo vygenerovat i adekvátní stíny, byť to není pravidlem (např. na titulním snímku má přítelkyně správné stíny na rukou, to se ale už netýká Unmeshova oblečení, nicméně u snímků The Rocka stín reflektovat jeho přidané vlasy).

Problémem je, že ani ty nejlepší snímky nejsou úplně bez chyb, takže využil další systém AI nazvaný GFP-GAN, kterým AI vlastně opravovala chyby jiné AI. Výsledky sice nejsou úplně bezchybné a většinou to na barevném podání lze trochu poznat, ale i tak je to slušný výsledek. Pro výše zmíněný případ užití má tento systém akorát jednu velmi závažnou chybu. Na každém snímku bude jiný partner nebo partnerka.