Fotobanky Getty a Unsplash banují obsah vytvořený AI, bojí se copyrightu

S umělou inteligencí se setkáváme stále častěji a už si našla i cestu do oblasti fotografie a umění. Zatímco některé firmy ji používají např. k navyšování rozlišení a vylepšení detailů , využít se dá i k vymýšlení zbrusu nových obrazů. Ty jsou ale pochopitelně založeny na trénovací množině a nejen to může být zdrojem případných problémů. Fotobanky Getty Images a Unsplash se rozhodly těmto problémům předcházet a na svých platformách obsah generovaný pomocí AI rovnou zakazují. Zakázán je tak obsah z aplikací jako Stable Diffusion, Dall-E 2, MidJourney a podobných. Čeho se však bojí?

Problematických věcí je zde hned několik. Hned prvním je to, že AI je natrénována na velmi obsáhlé trénovací sadě a nelze zaručit, že zde byly jen správně licencované snímky (volně dostupné, zakoupené,...), nemluvě o samotném obsahu těchto snímků. Může se stát, že AI vygeneruje obraz založený na osobách, které se na snímku poznají, a to bez udělení souhlasu (to je neakceptovatelné u komerčních licencí, ale ne u redakčních, jenže ty zase nesmí být upravovány, což obsah generovaný AI nesplňuje ani zdaleka).

Fotobanka a její zákazníci by prodejem a využitím takového snímku mohli být předmětem žaloby. Ale ani zde to ještě nekončí. Kdo je vůbec autorem takového snímku? Je to programátor AI, který ji naprogramoval? Člověk, který pořídil datové sady a AI natrénoval? AI sama? Nebo je autorem ten, kdo AI použil k tvorbě snímku?