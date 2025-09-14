>
Sigma má nový světělný teleobjektiv Art 135mm F1.4 DG
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Sigma uvedla v těchto dnech čtyři nové objektivy. Dalším je vysoce světelný teleobjektiv ART 135mm F1.4 DG. Díky světelnosti má obří clonový otvor a velké přední optické členy. S hmotností přes 1,4 kg není moc lehký.
Do nabídky objektivů Sigma přibyl nejen objektiv 20-200mm, ale také vysoce světelný teleobjektiv ART 135mm F1.4 DG (model A025). Tato novinka kombinuje vysokou světelnost s dlouhou ohniskovou vzdáleností (je prvním objektivem, který kombinuje 135 mm s F1,4). Doplňuje tak podobný ohniskově kratší objektiv 105mm F1.4 a ohniskově stejný, ale trochu méně světelný 135mm F1.8. Při 135mm ohniskové vzdálenosti má úhel záběru 18,2° a překvapí již zmíněnou vysokou světelností F1,4. To pochopitelně způsobuje obří rozměry objektivu. V průměru má 111,7 mm (podporuje 105mm přední filtry), na délku pak 135,5 mm ve verzi pro L-Mount a 137,5 mm pro Sony E/FE. Hmotnost je pak 1430, resp. 1420 gramů.
Optika se skládá ze 17 členů a 13 skupin, v konstrukci jsou také 4 členy z FLD skla a 2 asférické. Irisová clona má nadprůměrný počet 13 lamel a umožňuje clonit max. na F16. Zaostřování je možné až od 110 cm, maximální zvětšení je tak jen 1:6,9 (tj. 0,145×). K automatickému zaostřování slouží dvojice HLA motorků. Objektiv je odolný vůči vlhkosti a prachu. Novinka má cenu stanovenou na 47.990 Kč s DPH.