Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Sony se s Nikonem dělí o druhou příčku na letošních cenách EISA Awards 2025. V jeho případě bodovaly především objektivy, ty si totiž odnáší hned 4 ocenění z 5 získaných. Jedinou fotoaparátovou cenu má Alpha 1 II.
Sony dostalo na letošních cenách EISA Awards 2025 celkem 5 ocenění, což je stejně jako Nikon a o jedno méně než první Canon. U Sony se dařilo především objektivům a titul objektivu roku dostal Sony FE 50-150mm F2 GM. Ten potěší konstantní světelností F2, což je výborná hodnota. Určen je tak pro portréty, svatby, interiérové sporty a jiné akce. Má relativně kompaktní stavbu, excelentní ostrost a výrazný bokeh. Irisová clona pak obsahuje 11 lamel.
Titul nejlepšího standardního zoomovacího objektivu si odnáší Sony FE 28-70mm F2 GM. I ten je díky světelnosti F2 a zoomu vhodný pro svatby a jiná určení, kde člověk potřebuje vysokou světelnost a univerzálnost zoomu. Výborná světelnost také umožňuje dosáhnout malé hloubky ostrosti, objektiv dává ostrý obraz, a to v celém rozsahu ohniskových vzdálenosti, clon a zaostření. Navzdory dobré světelnosti je stále kompaktní a rychle zaostřuje. Clonový kroužek může mít aretovaný i hladký chod.
Nejlepším portrétním objektivem je letos Sony FE 85mm F1.4 GM II. Jde o druhou generaci oblíbeného portrétního objektivu, dále se však povedlo vylepšit kvalitu obrazu, rychlost autofokusu a obecnou použitelnost objektivu. Máme tu dva XA a dva ED členy, které pomáhají zajistit ostrost do rohů i při plně otevřené cloně, zároveň má objektiv krásně krémový bokeh. Jsou zde také dvě konfigurovatelná tlačítka a utěsnění s odolností vůči nepříznivým podmínkám.
Dále je tu nejlepší ultra-širokoúhlý objektiv, kterým se stává Sony FE 16mm F1.8G. Ten je určen např. pro krajinářskou fotografii, hodí se ale také pro tvůrce obsahu (vloggery). I přes velmi dobrou světelnost je kompaktní a lehký. Má velmi krátkou minimální zaostřovací vzdálenost, takže zvládne i focení detailů. Clonový kroužek může mít aretaci nebo hladký chod, nechybí ani odolnost vůči nepříznivým podmínkám, tedy vlhkosti nebo prachu. Oceňována je i příznivá cena.
Sony získalo cenu nejen pro objektiv roku, ale i fotoaparát roku. Tím se stal Sony Alpha 1 II. Fotoaparát má 50MPx vrstvený full frame snímač, kombinuje vysokou rychlost, rozlišení i kvalitu videa. Nabídne slušný dynamický rozsah i schopnost fotit 30 fps včetně průběžného zaostřování. Rozpoznávání objektivů využívá pomoci AI, mechanická stabilizace dosahuje nadprůměrného 8,5EV účinku. Fotoaparát umí natáčet video v 8K 30p, 4K 120p, zvládá také 16bitový RAW výstup přes HDMI. Elektronický hledáček pak potěší vysokým rozlišením 9,44 milionu bodů, k dispozici je také polohovatelný dotykový displej.
Zdroj: eisa.eu