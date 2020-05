Sony uvedlo ZV-1, malý 1,0" kompakt cílený na vloggery

Sony ZV-1. Nezvyklý název napovídá, že nepůjde o úplně běžný kompakt. V tomto případě je cílen hodně na vloggery, podobně jako např.

Na internet v poslední době unikaly informace o připravovaném kompaktu. Nezvyklý název napovídá, že nepůjde o úplně běžný kompakt. V tomto případě je cílen hodně na, podobně jako např. Canon PowerShot G7 X Mark III . Na tuto skupinu zákazníků začal částečně cílit i Cyber-shot RX100 VII . Změnou proti řadě RX100 tak je např. výrazně lepší interní mikrofon, ke kterému je navíc dodávána i větrná clona. Samozřejmostí je ale i možnost připojit externí mikrofon pomocí 3,5mm jacku. Další vymožeností je tu 3,0" dotykový displej s rozlišením 921.600 bodů (640×480 RGB pixelů), který je i plně polohovatelný (otočný o 270°, dopředu lze vyklopit o 176°).

Jinak jde o převlečenou řadu RX100. Po stránce senzoru a technologií do značné míry odpovídá modelům RX100 V až RX100 VII, po stránce objektivu pak modelům RX100 III až VA. Je tu tedy objektiv Zeiss Vario-Sonnar T* s 10 členy v 9 skupinách (9 asférických členů včetně AA) s velmi dobrou světelností F1,8 až F2,8. Reálné ohniskové vzdálenosti jsou udávány v rozsahu 9,4-25,7 mm, což je ale trochu zvláštní, RX100 III-VA začínají na 8,8 mm, přitom u obou je udáván přepočtený rozsah 24 až 70 mm (úhel záběru 84° až 34°). Toto by však odpovídalo spíše 25,5 až 70 mm.

Je zde vestavěný 3EV ND filtr s manuálním i automatickým řízením. Irisová clona podporuje maximální hodnotu F11. Pokud jde o zaostřování, to je možné od 5 cm na nejširším úhlu záběru a od 30 cm na nejužším (max. zoom). Nechybí optická stabilizace SteadyShot, která může mít i aktivní režimy pro video. Ve Full HD nabídne 11× větší účinek než běžný SteadyShot, ve 4K je to pak 8násobek. Bokeh Switch jedním stiskem tlačítka nastaví fotoaparát tak, aby výrazněji mazal pozadí. Product Showcase Setting pak slouží k přeostřování mezi prezentovaným produktem a tváří prezentujícího. Priorita tváře pak může nastavovat expozici dle obličeje, aby byl vždy správně exponován nehledě na okolí.



Máme zde 1,0" Exmor RS CMOS snímač s efektivním rozlišením 20,1 MPx. Ten umožňuje hybridní fázové zaostřování díky 315 fázovým detektorům na snímači. Sekvenční snímání může dosahovat rychlosti až 24 fps.



ZV-1 podporuje běžné expoziční režimy, tedy automatiku, prioritu clony, času a manuál. K dispozici je korekce expozice od -3 do +3 EV, je tu i DRO pro rozšíření dynamického rozsahu a 3snímkové HDR s rozšířením až o 6 EV (3 EV na každou stranu). Citlivosti mají rozsah od ISO 100 (u videa od ISO 125) do 12800, v režimu multi-frame NR pak až do ISO 25600. Režim rozšíření začíná už na ISO 64. Mechanická závěrka nabídne časy 1/2000 sekundy až 30 sekund + bulb, elektronická začíná na 1/32000 sekundy. K dispozici máme např. i intervalové snímání (1-60 sekund, do 9999 snímků) a time-lapse.



Sony ZV-1 je hodně zaměřen na natáčení videa, takže tu najdeme barevné profily jako ITU709 (800%), S-Log2, S-Log3 i čtveřici HLG režimů. Jak se projevují, můžete vidět na našem videu na YouTube (z RX100 VII) . Maximem je tu UHD 4K video 3840×2160 pixelů při 30p s datovým tokem 100 Mbps, je tu ale i Full HD 1920×1080 pixelů až při 120p. Nechybí ani slow-motion video, které je přepočítáváno do Full HD rozlišení a může mít až 960/1000 fps dle zvolené normy. Faktem nicméně je, že při 240/250 fps je zaznamenávané rozlišení maximálně 1824×1026 pixelů, při 480/500 fps je to 1824×616 pixelů a při 960/1000 fps jen 1244×420 pixelů.

Fotoaparát má vedle 3,5mm jacku i standardní micro USB a sáňky pro příslušenství. Najdete zde také Wi-Fi 802.11b/g/n a Bluetooth 4.1. O napájení se stará akumulátor NP-BX1, který má vydržet na 260 fotografií, resp. 410 snímků při vypínání displeje po 2 sekundách. Fotoaparát má rozměry 105,5×60,0×43,5 mm a váží 267 gramů bez příslušenství (294 gramů s ním). K fotoaparátu si můžete zakoupit grip GP-VPT2BT. Pro iOS i Android bude aplikace Movie Edit pro střih videa. Cena byla stanovena na $799 za ZV-1 a $149 za ACCVC1 Vlogger Kit (grip GP-VPT2BT a 64GB karta). V USA je nicméně prodejní akce a do 28. června bude fotoaparát za $749 a kit za $50 (při koupi společně se ZV-1).



Ceny souvisejících / podobných produktů: