Unikly snímky Sony ZV-1, fotoaparátu pro vloggery

Před dvěma týdny se objevila informace, že Sony chystá nový kompaktní fotoaparát zaměřený na vloggery. Ti sice mohou využít Cyber-shot RX100 VII se zdířkou na mikrofon a výklopným displejem, Sony však chystá i speciální přístroj na vloggování. Ponese jméno ZV-1 a jeho příchod byl potvrzen i samotnou společností Sony, která vydala teaser lákající na datum 26. května.



Nyní se objevují i první uniklé snímky připravovaného fotoaparátu (či kamery?), o které se postaral server Nokishita . Snímky ukazují poněkud zakulacený design, mírný grip a výrazné zaměření na video. Tlačítko pro spuštění natáčení videa je konečně pořádně velké (u Sony je toto tlačítko obvykle velmi titěrné), jsou zde sáňky na příslušenství i obrovský mikrofon na horní straně. Na snímcích zaujme to, že zde máme stále ještě klasické micro USB. Displej z tohoto pohledu vypadá, jako by jej nešlo vyklopit o 180°, ale to může být i způsobeno poměrem stran displeje.

Jak jde vidět, fotoaparát přichází o kolečko režimů, místo něhož má tlačítko MODE. Vidíme také to, jaký zde bude objektiv. Tím je Zeiss Vario-Sonnar T* se světelností F1,8 až F2,8 a rozsahem reálných ohniskových vzdáleností 9,4 až 25,7 mm. Vypadá to, že jde o podobný objektiv jako u Cyber-shotů RX100 III až VA, jenže tam začínal na 8,8 mm (24 mm po přepočtu). ZV-1 má dle úniků velký vrstvený 1,0" CMOS čip, tedy by měl nabízet po přepočtu rozsah 26 až 70 mm (Sony však v části uniklé tiskové zprávy uvádí 24-70 mm). Zaostřování by měl pomáhat AF systém se sledováním očí a algoritmy umělé inteligence.



Zajímavostí mají být i funkční tlačítka C1 a C2. Bokeh Switch (C1) má pomoci více rozmazat pozadí. Product Showcase Setting (C2) pak dokáže zaostřit na produkt před tváří a zpět, což se velmi hodí u produktových videí. Více vlastností zatím nevíme. Vše potřebné bychom se ale měli dozvědět za 6 dní.

