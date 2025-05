Tamron chce letos představit 6 "nových" objektivů, v roce 2026 jich má být 10

Tamron. Ta při vyhlašování finančních výsledků poodhalila, že letos bychom se měli dočkat 6 nových objektivů. Loni to byly tři nové objektivy Alternativních výrobců objektivů je mnoho, k největším z nich pak patří společnost. Ta při vyhlašování finančních výsledků poodhalila, že letos bychom se měli dočkat 6 nových objektivů. Loni to byly tři nové objektivy 50-300mm (Sony E), 28-300mm (Sony E) a 90mm Macro (Sony E i Nikon Z). Tamron ale do nových objektivů počítá i jejich verze pro různé bajonety, výše zmíněná trojice tak ve skutečnosti představuje čtveřici a s dalšími novými variantami existujících objektivů nově uvedenými pro jiné bajonety se tak počet ještě rozšíří.

A to je tak trochu problém s oněmi 6 novými objektivy. Hned 2 z tohoto počtu budou podle všeho ultrazoomovým APS-C objektivem 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD z roku 2021 nově dostupným pro bajonety Nikon Z a také i Canon RF, neboť Canon už konečně povolil třetím stranám autofokus pro RF objektivy, i když jen v APS-C variantách.

Otázkou je, co bude zbývající čtveřice. Budou to 4 nové objektivy pro jeden bajonet? Menší počet nových objektivů pro více bajonetů? Nebo v tom budou i již existující objektivy pro nové bajonety? To prozatím nevíme. Každopádně to vypadá, že se bude nabídka dále rozšiřovat a zvyšovat se šance, že pokud Tamron nemá pro daný bajonet objektiv, zatímco pro jiné existuje, může se objevit i pro něj. V roce 2026 by se pak mělo představit 10 nových objektivů, ale opět není jasné, kolik tu bude zbrusu nových optických konstrukcí, na kolik bajonetů zamíří, a kolik z nich bude starších optických konstrukcí pro bajonety, kde zatím nejsou k dispozici.