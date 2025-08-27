Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Xiaomi
>
ZONER software

Xiaomi a Zoner dostávají ocenění EISA Awards 2025

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Xiaomi a Zoner dostávají ocenění EISA Awards 2025
Dnes se podíváme na poslední dva výrobce, kteří v cenách EISA Awards 2025 získali nějakou cenu. Máme tu Xiaomi se svým chytrým telefonem a Zoner, který byl oceněn za svůj fotografický software.
Reklama
V posledních dnech jsme se podívali na vítěze cen EISA Awards 2025 a nyní přichází na řadu poslední dva, kterým jsme se ještě nevěnovali. Společnost Xiaomi dostala titul nejlepšího smartphonu pro fotografie i video, je jím Xiaomi 15 Ultra. Má obrovský 1" 50MPx snímač Sony Lytia LYT-900 a objektiv se světelností F1,63. Periskopický teleobjektiv se 100mm ekvivalentem ohniskové vzdálenosti má za sebou 200MPx snímač a dobrou světelnost F2,6. Leica se zde postarala o barevné profily, potěší i možnost natáčení 4K 120p videa včetně možnosti záznamu do 10bitového Logu. AI pak může pomoci s editacemi.
 
Zoner Studio
 
České Zoner Studio pak získalo titul za nejlepší fotografický software. Určeno je pro Windows PC a kombinuje vysokou funkcionalitu a snadné ovládání. Je tak použitelné pro méně i více pokročilé uživatele. Oceňovány jsou nápovědy k jednotlivým funkcím, výkonný management fotografií a organizační nástroje. AI pak pomáhá řešit některé úmorné procesy jako např. maskování. Ve výsledku tak uživateli šetří čas. Aplikace je dle poroty cenově příznivá a dostupná přes předplatné.
 
Zdroj: eisa.eu

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
26.8.2025, Milan Šurkala
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
25.8.2025, Milan Šurkala
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
24.8.2025, Milan Šurkala1
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Nikon má nový světelný zoom Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II
Nikon má nový světelný zoom Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II
Dnes, Milan Šurkala4
Mitakon uvádí 1-5× makro objektiv 55mm F2.8 s LED světlem za 399 USD
Mitakon uvádí 1-5× makro objektiv 55mm F2.8 s LED světlem za 399 USD
26.8.2025, Milan Šurkala1
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
26.8.2025, Milan Šurkala
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
25.8.2025, Milan Šurkala8
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
25.8.2025, Milan Šurkala
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
24.8.2025, Milan Šurkala1
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
22.8.2025, Milan Šurkala2