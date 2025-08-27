>
Xiaomi a Zoner dostávají ocenění EISA Awards 2025
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Dnes se podíváme na poslední dva výrobce, kteří v cenách EISA Awards 2025 získali nějakou cenu. Máme tu Xiaomi se svým chytrým telefonem a Zoner, který byl oceněn za svůj fotografický software.
V posledních dnech jsme se podívali na vítěze cen EISA Awards 2025 a nyní přichází na řadu poslední dva, kterým jsme se ještě nevěnovali. Společnost Xiaomi dostala titul nejlepšího smartphonu pro fotografie i video, je jím Xiaomi 15 Ultra. Má obrovský 1" 50MPx snímač Sony Lytia LYT-900 a objektiv se světelností F1,63. Periskopický teleobjektiv se 100mm ekvivalentem ohniskové vzdálenosti má za sebou 200MPx snímač a dobrou světelnost F2,6. Leica se zde postarala o barevné profily, potěší i možnost natáčení 4K 120p videa včetně možnosti záznamu do 10bitového Logu. AI pak může pomoci s editacemi.
České Zoner Studio pak získalo titul za nejlepší fotografický software. Určeno je pro Windows PC a kombinuje vysokou funkcionalitu a snadné ovládání. Je tak použitelné pro méně i více pokročilé uživatele. Oceňovány jsou nápovědy k jednotlivým funkcím, výkonný management fotografií a organizační nástroje. AI pak pomáhá řešit některé úmorné procesy jako např. maskování. Ve výsledku tak uživateli šetří čas. Aplikace je dle poroty cenově příznivá a dostupná přes předplatné.
Zdroj: eisa.eu