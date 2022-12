Adobe jde proti proudu, bude přijímat obsah vytvořený pomocí AI

Situace ohledně umělé inteligence a autorských práv je v poslední době docela nejasná. Fotobanky se od něj zpravidla distancují, protože není jasné, z jakých dat byly tyto systémy vlastně natrénovány. Shutterstock to vyřešil tak, že sám nabízí svou kolekci pro trénování ostatním a již brzy by autoři těchto snímků měli vidět první provize z prodeje těchto datasetů. Současně také umožňuje na své platformě generovat nové obrazy pomocí AI (na systému DALL-E od Open AI), přičemž zde by opět autoři, na základě jejichž snímků byly systémy natrénovány, měli dostat provizi. Fotobanka ale z výše uvedených důvodů nedovoluje nahrávání snímků vytvořených pomocí těchto systémů, prodává tak jen ty, které sama svým systémem vytvoří. Fotobankajde v tomto dál a je jednou z mála, která dovoluje i prodej takových děl. V tomto jde proti proudu a fotografové se zase o něco více obávají, že jim AI vezme živobytí.