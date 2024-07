Panasonic Lumix GH7 v testu ukázal mnohem lepší dynamický rozsah než GH6

Společnostnedávno představila nový Micro Four Thirds fotoaparát Lumix GH7 , který nahrazuje GH6 . Ten dostal nový 25MPx čip, který příjemně zvýšil rozlišení pro tuto řadu fotoaparátů, nicméně stále měl jen kontrastní zaostřování DFD a nižší dynamický rozsah než předchůdci. Lumix GH7 toto ale značně vylepšuje. Jednak je po Lumixu G9 II konečně dalším fotoaparátem Micro Four Thirds systému, který u Panasonicu získal hybridní fázové zaostřování, jednak značně navýšil ztracený dynamický rozsah. Vyplývá tak dle měření webu Photons to Photos.

Jejich naměřené hodnoty dynamického rozsahu jsou sice výrazně nižší než to, co uvádí jiní, nicméně na porovnání mezi přístroji to stačí. Zatímco GH6 měla dle jejich měření jen 8,79 EV, ještě starší GH5 Mark II měla mnohem lepších 9,69 EV a G9 II dosahovala dokonce 10,54 EV. U nového Lumixu GH7 nyní naměřili 10,17 EV, což je na úrovni ostatních modelů (proti GH6 velmi mírně ztrácí jen v rozsahu ISO 800-2500) a překonává třeba i Olympus OM-1 Mark II s 9,69 EV. Na přesný průběh dynamického rozsahu při jednotlivých citlivostech se můžete podívat na stránce Photons to Photos