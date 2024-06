Panasonic představil Lumix GH7 s fázovým ostřením i 32bitovým audiem

Panasonic Lumic GH7. Tentokrát se toho sice

Profesionální řada video-fotoaparátů Lumix GH má dalšího pokračovatele. Je jím. Tentokrát se toho sice od předchůdce moc nezměnilo, některé změny jsou ale docela významné. Asi tím, na co se čekalo nejvíce, je podpora fázového hybridního zaostřování. To už dostal Lumix G9 II a nyní ho má i Lumix GH7. Systém rozpoznávání objektů dokáže rozpoznat lidi, zvířata, auta, motorky, nově také vlaky a letadla. Zajímavostí je také to, že můžete zvolit, zda má zaostřit na předek auta nebo na celé auto (resp. jiný dopravní prostředek). Systém je citlivý od -4 EV při F2,0.

Je zde tedy 4/3" snímač CMOS BSI s rozměry 17,3×13 mm s celkovým rozlišením 26,5 MPx, z čehož se efektivně využívá 25,2 MPx. Tento čip má Dual Native ISO a ve V-Log zvládá dosahovat dynamického rozsahu přes 13 EV (u snímkovacích frekvencí do 60 fps včetně), funkce Dynamic Range Boost je nyní automatická. Snímač je mechanicky stabilizovaný se 7,5EV účinkem v klasickém i duálním režimu.



Další změnou je podpora 32bitového audia, a to nikoli v celočíselném, ale desetinném formátu. Je k tomu sice potřeba nového adaptéru DMW-XLR2, nicméně výhodou tohoto řešení je mnohem větší podporovaný dynamický rozsah. Jinými slovy řečeno, i extrémně hlasitý zvuk se neořeže, je-li schopen ho správně zaznamenat mikrofon (zobrazování hlasitosti zvuku na displeji je pořád zelené).

Další novinkou je interní záznam ProRes RAW (včetně HQ), což je možné na kartu CFexpress nebo SSD připojené přes USB-C. V rozlišení 5.7K (5728×3024 pixelů) jde o záznam bez výřezu a můžete tu dosahovat datového toku až 1,0 až 4,2 Gbps, přičemž maximem je 29,97p. C4K (4096×2160 pixelů) je 4K výřezem ze snímače, jde tedy o přiblížený obraz, tady je maximem až 59,94p a rovněž se končí na datovém toku 4,2 Gbps. Pro dlouhé neomezené natáčení videa je GH7 vybavena aktivním chlazením.



V klasických režimech se končí na 5.8K (5760×4320 pixelů, 4:3) s 29,97p a 200 Mbps (4:2:0 10bit H.265), širokoúhlé rozlišení 5.7K (5728×3024 pixelů, 17:9) nicméně už zvládá 59,94p a 300 Mbps. C4K a 4K je možné natáčet až při 119,88p a 300 Mbps, pokud se ale spokojíte s 59,94p, dostanete možnost 10bitového All-Intra záznam 4:2:2 až do 800 Mbps nebo klasického 10bitového 4:2:2 do 200 Mbps. Full HD zvládá až do 239,76p. Ve slow-motion lze využívat předchozí kombinace rozlišení a frekvencí a ukládat je do pomalejších, je zde ale také ještě jeden navíc, a to Full HD do 300 fps. Tímto se GH7 od GH6 neliší.



Změnou je ale natáčení proxy videa, na které lze aplikovat 3D LUT, zatímco hlavní video je beze změny. Užitečnou novinkou, kterou má i Lumix S9 , je možnost nahrávat LUT pomocí aplikace Lumix Lab. Je možné zvětšit náhled při natáčení videa a manuálním ostření (ne jen před zahájením) a GH7 je schopná také detekovat vertikální video. Streamery potěší podpora protokolů RTMP a RTMPS, přes Wi-Fi lze posílat Full HD video, od 3/6 Mbps při 29,97p až po 8/16 Mbps při 59,94p, USB dovolí 4K/29,97p, LAN dokonce 4K/59,94p.

Citlivosti jsou ISO 100 až 25600, režim rozšíření přidává ISO 50. V-Log začíná na ISO 500 (rozšířená v rozsahu ISO 125-400), HLG pak vykazuje základní citlivost ISO 250. Expoziční časy jsou od 1/8000 do 60 sekund, elektronická první lamela začíná na 1/2000 sekundy, plně elektronická pak dovoluje začít už od 1/32000 sekundy. Sekvenční snímání s mechanickou závěrkou dosahuje max. 14 fps v AFS/MF, příp. 10 fps s průběžným ostřením AFC. Elektronická závěrka podporuje SH20 (20 fps) a SH60 (60 fps) ve všech zaostřovacích režimech, SH75 (75 fps) pak jen v AFS a MF. Buffer postačí na 165-190 RAW+JPEG dle režimu. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy.

OLED hledáček má rozlišení 3,68 mil. bodů (1280×960 RGB pixelů) a 0,8× přepočtené zvětšení, snímkovací frekvence může být 60 nebo 120 fps. LCD je dotykové a polohovatelné, má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,84 mil. bodů. Máme tady HDMI typu A, USB-C (10 Gbps), 2,5mm jack pro dálkové ovládání, 3,5mm audio jacky pro sluchátka i externí mikrofon, XLR, slot pro kartu CFexpress Type B a SDXC (max. UHS-II). Nechybí Wi-Fi 802.11ac včetně podpory připojení ke cloudu Frame.io a Bluetooth 5.0LE. Akumulátor má napětí 7,2 a kapacitu 2200 mAh (16 Wh), stačí na 330-350 snímků s využitím CFexpress, 360-380 fotografií s kartou SDXC a 280-290 snímků, využijete-li SSD. Tělo přístroje měří 138,4×100,3×99,6 mm, váží 721 gramů, s baterií a kartou pak 805 gramů.