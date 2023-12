Panasonic Lumix G9 II: foťák pro fotografy, který potěší i kameramany

Ergonomie ovládání

Oproti starší G9 si na horní straně lze rozhodně všimnout zásadního rozdílu. Zatímco G9 měla na pravé straně stavový displej a kolečko PASM režimů bylo vlevo s pojistkou, nyní je toto kolečko vpravo bez pojistky a stavový displej tu vůbec není. Mnohým lidem toto přijde jako krok zpět, nicméně např. já osobně tento krok vítám. Jak vidíte, test probíhal s objektivem Leica 12-60mm F2.8-4.0, nicméně používali jsme i novou Leicu 12-35mm F2.8 a širokoúhlý objektiv Leica 9mm F1.7.

Na levé straně máte kolečko režimů, tedy klasické snímání, dvě předvolené rychlosti sekvenčního snímání a samospouště. Fotoaparát zvládá 10 fps s mechanickou závěrkou a AFC, v režimu s AFS a MF umí i 14 fps. Pokud to necháte na elektronické závěrce, dostanete se až na 60 fps s AFC (to např. GH6 neumí), případně až 75 fps s AFS/MF. To jsou velmi solidní rychlosti, a vzhledem k tomu, že podporuje i fázové zaostřování, hodí se velmi dobře i na sport. Bohužel, kvůli velikosti snímače spíše na ten venkovní.

Na levé straně máme zdířku pro mikrofon i sluchátka, nechybí ani plnohodnotný port HDMI a port USB-C, přes který lze fotoaparát nabíjet i napájet. Přes USB je také možné připojit externí SSD a nahrávat na něj.

Prvotní seznámení máme tedy za sebou, pojďme vyrazit do terénu a fotoaparát otestovat.

Technické specifikace: Panasonic Lumix G9 II

Snímač

Typ senzoru 4/3" MOS (17,3×13,0 mm) Rozlišení celkové/efektivní 26,52 MPx / 25,21 MPx

Max. rozlišení snímku 5776×4336 Dostupná rozlišení (4:3) 5776×4336, 4096×3072, 2944×2208, 11552×8672 (XL), 8192×6144 (L) (3:2) 5776×3848, 4096×2728, 2944×1960, 11552×7696 (XL), 8192×5464 (L)

(16:9) 5776×3248, 4096×2304, 2944×1656, 11552×6496 (XL), 8192×4608 (L) (1:1) 4336×4336, 3072×3072, 2208×2208, 8672×8672 (XL), 6144×6144 (L)

Faktor ořezu (crop factor) 2× Stabilizace ano, mechanická (8 EV) Videosekvence

Formáty MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes

MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC Dostupná rozlišení 5.8K (5760×4320) 23,98p, 24p, 25p, 29,97p (200Mbps, 4:2:0, 10bit) 5.7K (5728×3024) 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p, 48p, 50p, 59,94p (až 300Mbps, 4:2:0, 10bit, až 1.9Gbps Apple ProRes 422HQ) 4.4K (4352×3264) 47,95p, 48p, 50p, 59,94p (až 300Mbps, 4:2:0, 10bit)

Cinema 4K (4096×2160) 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p, 48p, 50p, 59,94p, 119,88p (až 300Mbps, 4:2:0, 10bit nebo 800Mbps 4:2:2 10bit All-Intra) 4K (3840×2160) 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p, 48p, 50p, 59,94p, 119,88p (až 300Mbps, 4:2:0, 10bit nebo 800Mbps 4:2:2 10bit All-Intra) Full HD (1920×1080) 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p,48p, 50p, 59,94p, 119,88p, 239,76p (až 200Mbps, 4:2:0, 10bit nebo 800Mbps 4:2:2 10bit All-Intra) Slow-motion video

Cinema 4K (4096×2160) 120p nebo 60p na 59,94p, 29,97p, 24p a 23,98p

4K (3840×2160) 120p nebo 60p na 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p a 23,98p Full HD (1920×1080) 300p, 240p, 180p, 150p, 120p, 100p nebo 60p na 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p a 23,98p Zvuk MOV: LPCM (2/4 kanály*, 48kHz/24bit, 96 kHz/24bit)

MP4: AAC (2 kanály, 48kHz/16bit) *4 kanály dostupné s DMW-XLR1 Zaostřování

Systém ostření hybridní AF (fázový + kontrastní DFD) Způsoby ostření jednorázové AFS, průběžné AFC, manuální MF Automatické ostření Sledování / Full Area AF / Zóna (horizontální/vertikální) / Zóna / 1 oblast+ / 1 oblast / Pinpoint AE/AF lock ano Pomocné světlo ano Elektronika fotoaparátu

Procesor Venus Engine Měření expozice Vícenásobný / Důraz na střed / Bod / Důraz na prevenci přeexponování Rychlost závěrky mechanická 1/8000 - 60 s (bulb do 30 s) mechanická s elektronickou přední lamelou 1/2000 - 60 s (bulb do 30 s)

elektronická 1/32000 - 60 s (bulb do 60 s) video 1/25000 - 1/8 s Expoziční režimy manuální režim, priorita clony, priorita času, programová expozice Korekce expozice ±5,0 EV v krocích po 1/3 EV (fotografie), ±3,0 EV v krocích po 1/3 EV (video) Histogram ano Citlivost ISO normální ISO 100-25600 (rozšíření ISO 50) V-Log ISO 500-12800 (rozšíření od ISO 125) HLG ISO 250-3200 (rozšíření až do ISO 12800) Vyvážení bílé AWB / AWBc / AWBw / Denní světlo / Oblačno / Stín / Žárovka / Blesk / Bílá Set1,2,3,4 / Teplota barev nastavení 1,2,3,4 Volby bracketingu expoziční (3, 5 nebo 7 snímků, max. 1EV kroky), clony (3, 5, všechny), ostření, vyvážení bílé Stavový displej ano Scénické režimy Výrazový / Retro / Staré časy / High Key / Low Key / Sépie / Křížení / Vynechané bělení Sériové snímky mechanická závěrka (14 fps AFS/MF, 10, 6, 2 fps AFC/AFS/MF) elektronická závěrka (SH75 75 fps AFS/MF, SH60 60 fps AFC/AFS/MF, SH20 20 fps AFC/AFS/MF, 14 fps AFS/MF, 9 fps AFC, 6 a 2 fps AFS/AFC/MF) Vestavěný blesk ne Dosah vestavěného blesku - Režimy blesku Auto, Auto/Redukce červených očí / Vynucené zapnutí / Vynucené zapnutí/Redukce červených očí, Pomalé synchro / Pomalé synchro/Redukce červených očí / Vynucené vypnutí Korekce expozice blesku ±3EV v krocích po 1/3EV Synchronizace s bleskem 1/250 s Externí blesk ano (včetně bezdrátových) Samospoušť 10 s (3 snímky) / 2 s / 10 s / vlastní čas Dálkové ovládání ano (Wi-Fi, Bluetooth, případně DMW-RS2) Ostatní Hledáček elektronický (EVF) Typ hledáčku elektronický OLED hledáček, 3,68 milionu bodů (1280×960 RGB pixelů), 100% pokrytí, 1,6× zvětšení (0,8× po přepočtu), korekce -4 až +2 dioptrie LCD dotykový displej LCD, polohovatelný (do strany a otočný), 3,0" úhlopříčka, 1,84 milionu bodů (960×640 RGB pixelů), 100% pokrytí Jaký objektiv je v setu Lumix G Vario 12-60mm F3.5-5.6 ASPH. OIS nebo Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / Power O.I.S.

Stativový závit ano Typ paměťového média 2×SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Interní paměť ne Napájení DMW-BLK22 (7,2 V, 2200 mAh, 16 Wh), výdrž na 370-390 snímků (1300-1350 snímků v Power Save)

Vstupy/výstupy (konektory) 2,5mm jack, 2×3,5mm jack, HDMI typ A, USB-C 3.2 Gen2 10Gbps Rozměry 134,3×102,3×90,1 mm Hmotnost 575 gramů (tělo), 658 gramů (s kartou SD a baterií) Příslušenství krytka těla, kryt patice Hot Shoe, očnice, popruh přes rameno, baterie, napájecí adaptér AC, USB připojovací kabel (USB-A na USB-C)



Po vybalení fotoaparátu z krabice mě trochu překvapily rozměry a hmotnost fotoaparátu. Nemá sice s baterkou a kartou přes 820 gramů jako GH6, která je tak o něco těžší než full frame Lumix S5 II , nicméně 658 gramů také není málo (S5 má 740 gramů). Jednoznačně si lze všimnout absence ventilátorů a zpracování jako obvykle hodnotím jako solidní. Úchop byl slušný, ale tohle záleží na vaší ruce.4/3" snímač MOS má rozměry 17,3×13,0 mm, tedy poměr stran 4:3, jeho celkové rozlišení je 26,52 MPx a efektivně se využívá 25,1 MPx. Je mechanicky stabilizovaný a může fungovat v duální stabilizaci při použití opticky stabilizovaného objektivu. Všimněte si tu dvou programovatelných tlačítek.Na pravé straně se fotoaparát zapíná, je tu i kolečko fotografických režimů včetně speciálního režimu pro video, slow-motion video a tři uživatelské volby (C3 má ještě 3 možnosti C3-1 až C3-3, takže vlastně pět). Nechybí tradiční tlačítko pro natáčení videa, tři funkční tlačítka a dva otočné voliče. Tato tlačítka i voliče jsou konfigurovatelné včetně směru.Když už jsme na pravé straně, odklopme krytku pro paměťové karty. Máme tu dva sloty pro SDXC karty stejně jako u G9 (GH6 má SDXC +CF/B). Panasonic má už tradičně zajímavý ovladač pro výběr zaostřovacích režimů a AF bodů, joystick je zde 8směrný. Pro ovládání ale vyžaduje zmáčknutí a pak vychýlení do strany, ovládání je poměrně svižné a docela přirozené. AF-ON je velmi užitečné tlačítko v manuálním zaostřování, kdy jím můžete vyvolat jednorázový AF. Téměř všechny ovladače na zadní straně přístroje jsou opět konfigurovatelné, a to včetně otočného okruží. Fotoaparát si můžete opravdu nastavit, jak chcete. Já si sem dal např. zapínání Real Time LUT (záznam ve V-Logu s automatickým převodem barev), stabilizaci a podobné.Displej podporuje vyklopení do strany a plnou otočnost, jen je škoda, že neumí i naklápění směrem vzhůru bez vyklopení do strany jako GH6. Jde o plně dotykový 3,0" displej. Hledáček OLED má 3,68 mil. bodů (1280×960 RGB pixelů) a krásný obraz. Je možné mu nastavit 60fps nebo 120fps snímkovací frekvenci. V dobře osvětleném interiéru v podstatě nešumí, v rozumně osvětelnémnočním městě si už šumu všimnete, pořád je ale obraz dostatečně dobrý i na manuální zaostřováníVespod toho už moc zajímavého není, vidíme např. krytku pro připojení bateriového gripu.O napájení se tu stará Li-Ion akumulátor DMW-BLK22 (7,2 V, 2200 mAh), který by měl nabídnout výdrž okolo 370-390 snímků.V krabici najdete akumulátor, popruh, podle setu také případně objektiv s krytkami, je zde pár dokumentů, dva adaptéry a USB-A/USB-C kabel.