Panasonic Lumix GH6: s revolučním snímačem

Panasonic Lumix GH6. Ten je druhým modelem vzniklým po rozdělení řady Lumix GH na dva proudy. Ta se dělí na levnější vloggerské modely, kde je posledním zástupcem Do redakce se nám dostal do značné míry revoluční fotoaparát. Ten je druhým modelem vzniklým po rozdělení řady Lumix GH na dva proudy. Ta se dělí na levnější vloggerské modely, kde je posledním zástupcem Lumix GH5 II , a vysoce profesionální modely pro video, kam míří nový Lumix GH6. A rozhodně jde o opravdu velmi významný upgrade. Po dlouhé době se navyšuje rozlišení 4/3" čipu na 25MPx, tento snímač si troufne na 4K video při 120 fps, Full HD pak zvládne s AF a zvukem do 240 fps, s pevným zaostřením dokonce při 300 fps. Drtivá většina režimů je 10bitových. Snímač má i ve své třídě revoluční technologii Dynamic Range Boost, která umí vyčítat jeden pixel hned dvěma různými obvody najednou (low i high-gain). A to zdaleka není vše.

Ergonomie ovládání



Lumix GH6 jednoznačně patří k velkým fotoaparátům třídy Micro Four Thirds. Rozhodně to není drobek a jeho hmotnost 823 gramů s baterií a kartou je vyšší než u nejednoho full frame. Např. překonává i full frame Lumix S5 z vlastní stáje, který má 714 gramů. Asi největším překvapením je žebrování kvůli chlazení, k tomu se ale dostaneme později. Držení fotoaparátu je solidní, poměrně dobře mi padl do ruky a pochválit lze také velmi slušné zpracování a zvýšenou odolnost vůči nepříznivému počasí.

Za bajonetem vidíme nový 4/3" snímač s celkovým rozlišením 26,52 MPx a efektivním 25,21 MPx. Máme zde dvě programovatelná tlačítka (ve výchozím stavu zvětšení náhledu ve videu a náhled hloubky ostrosti). Nezvykle je tu červené tlačítko pro zahájení natáčení videa (to horní je v tak nešikovné poloze, že se v podstatě nedá zmáčknout, držíte-li fotoaparát v ruce a není na stativu). Nechybí ani synchronizační terminál.





Do testu jsme dostali rovnou tři objektivy Leica, většina testu pak byla provedena se setovým modelem Leica 12-60mm F2.8-4.0 , nicméně dostalo se i na vysoce světelné zoomy Leica 10-25mm F1.7 Leica 25-50mm F1.7 . Zatímco na menších tělech systému MFT působí Leica 12-60mm jako ne úplně malý objektiv, v kombinaci s GH6 je to docela drobek.

Lumix GH6 nemá interní blesk, využívat může jen ten externí. Vlevo je kolečko, kde můžete zapnout např. novou funkci vysokého rozlišení 100 MPx díky multiexpozici. Kolečko režimů napravo má tradičně pojistku, která je volitelná (pokud ji nezamáčknete, kolečko není zajištěno, což třeba mě osobně náramně vyhovuje). Červené kolečko pro video je v takové pozici, že při držení fotoaparátu v ruce na něj jen stěží dosáhnete (na stativu pochopitelně nebude problém). Při natáčení v ruce je takřka nepoužitelné, a tak jsem si natáčení videa hodil na tlačítko "i", které ve výchozím stavu ukazuje nastavení mikrofonů (ale i to je hůře dosažitelné).



Všechna tlačítka jsou v podstatě konfigurovatelná snad na jakoukoli funkci, což se týká i otočných voličů včetně jejich směrů.

Pojďme se nyní podívat na levou stranu. Vidíme zde zdířku pro externí mikrofon, což je u stále většího množství fotoaparátů standardní výbavou a u video fotoaparátu, jakým je GH6, naprostou povinností.



Dále je tu zdířka i pro sluchátka, nechybí ani rozhraní USB-C 3.2 Gen2 s rychlostí 10 Gbps a plnohodnotné HDMI typu A. Vidíme také výdech ventilátoru pro chlazení fotoaparátu. Sám Panasonic tvrdí, že toto nijak nenarušuje odolnost vůči vodě a největší riziko netěsností je v bajonetu. Že fotoaparát potřebuje chladit, napovídá, že bude mít opravdu nadprůměrné funkce pro video, ale také vyšší spotřebu a nejspíš nižší výdrž akumulátoru. Při natáčení videa baterka opravdu mizí před očima.

Velmi užitečné je i to, že fotograf (nebo spíše kameraman) má možnost si vybrat, zda chce používat LCD jako plně polohovatelný nebo jen výklopný nahoru. Vyklopit se může o 28° nebo 50°. Tyto aretační kroky jsou hodně tuhé, takže to chce překvapivě hodně síly, a osobně jsem měl strach, že něco zlomím (kdybych nečetl manuál, nikdy bych se o vyklopení do většího úhlu asi nepokoušel, protože bych si myslel, že to nejde). Časem si zvyknete.



Možné je ale využívat ho i jako plně polohovatelný, což oceníte např. při vloggování. Sám o sobě má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,84 mil. bodů. Elektronický hledáček OLED má rozlišení 3,68 milionu bodů (1280×960 RGB pixelů) a 1,52× zvětšení, což je 0,76× po přepočtu, potěší i 120fps obnovovací frekvencí. Nahoře je několik tlačítek pro ovládání ostření. Je tu přepínač mezi AF-C, AF-S a MF včetně možnosti zvolit si výběr zaostřovacích bodů, AF-ON spouští zaostření pomocí AF i při manuálním ostření (velmi užitečné např. u slow-motion videa při 300 fps, kde funguje jen MF). Joystick je tentokrát 8směrný a stisk vrátí zaostřovací bod doprostřed obrazu.



Tlačítko Q spouští konfigurovatelné rychlé menu a nechybí opět plně konfigurovatelný čtyřsměrný ovladač (ať už jde o konfiguraci stisku nebo otáčení a směru). Kvůli vystouplému displeji a chlazení je ale otáčení trochu komplikované. Displej trochu překáží a dost záleží na tom, jak položíte palec.



Otevřít prostor pro paměťové karty je trochu alchymie. Je potřeba posunout pojistku dolů a současně potáhnout krytkou dozadu. Poté uvidíte slot pro kartu SDXC a Lumix GH6 si troufne také na CFexpress Type B.



O napájení se tu stará akumulátor DMW BLK-22 s napětím 7,2 V a kapacitou 2200 mAh (16 Wh). Vidíme utěsnění proti vniknutí vody. Umožněno je nejen nabíjení přes USB-C, ale také napájení (fotoaparát je možné používat při připojení k externímu zdroji energie, který ho napájí, což může být třeba powerbanka).



V balení najdete fotoaparát s objektivem, krytkou těla i objektivu, sluneční clonu, akumulátor, nabíječku, adaptér do sítě, kabel USB-A/USB-C, držák HDMI kabelu a BNC kabel.

Tímto jsme si představili Panasonic Lumix GH6 a v dalších kapitolách se podíváme na praktické výsledky při focení a natáčení.