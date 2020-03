12letý autistický chlapec fotí modely aut, nyní vydává fotoknihu

Anthony Schmidt je 12letý hoch, který trpí autismem a roste z něj oblíbený mobilní fotograf. Už od dětství se zamiloval do aut a ta poslední dobou fotí s velkou oblibou mobilním telefonem. Konkrétně jde o hračky, malé i větší modely aut, jichž má doma doslova kvanta, a které jsou zasazené do běžného prostředí. Takto vytváří scény, které mají vypadat, jako by byly pořízeny se skutečnými auty. Některé výsledky sice nejsou až tak povedené, nicméně mnohé naopak vypadají opravdu hodně dobře, obzvlášť když k nim zakomponuje i postavičky.



Na Instagramu má přes 2200 příspěvků a 7700 sledujících. Nyní pro ně se svou rodinou připravil merchandise produkty na Kickstarteru a hodlal vybrat 20 tisíc USD. To už se podařilo překonat a nyní je na více než 42 tisících USD. Kdo chce, může si tak objednat hrníček za $15, 20 Full HD wallpaperů do počítače za $20, matné výtisky 5"×7" (13×18 cm) za $25 nebo 8"×10" (20×25 cm) za $30.

Tričko s fotkou modelu auta vyjde na $35, fotokniha pak na $50. Velký výtisk 18"×24" (46×61 cm) s autogramem na plátně bude stát $100, na kovové desce o rozměrech 11"×14" (28×36 cm) bude stát $250.

Ceny souvisejících / podobných produktů: