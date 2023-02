7Artisans přichází se supertenkým objektivem 18mm F6.3 II

Další novinkou společnosti 7Artisans je nový objektiv 18mm F6.3 II. Jde o něco na pomezí krytky objektivu a pancake objektivu. Má totiž jen 15 mm na délku, a to platí pro celou délku včetně bajonetu. Z těla tak čouhá ještě méně. Jeho průměr je 56 mm a ve verzi pro Sony E váží 58 gramů. Novinka má 18mm ohniskovou vzdálenost a na APS-C čipech tak nabídne 76° úhel záběru.



Světelnost objektivu je F6,3 a hodnota clony se nedá měnit (není zde žádná forma clonění). Není k dispozici ani závit pro filtry. Optika se skládá ze 6 členů v 5 skupinách. Pokud jde o zaostřování, to je to nejrychlejší možné, žádné. Objektiv je totiž pevně zaostřen od 30 cm. K dispozici bude pro bajonety Sony E, Nikon Z a Fujifilm X. Cena by se měla pohybovat okolo 59 USD (v přepočtu přes 1300 Kč, v obchodech bych předpokládal zhruba 2 tisíce).