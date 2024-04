Adobe chce trénovat AI pro video, nabízí až 7,25 USD za minutu obsahu

Systémy generativní umělé inteligence jsou už hodně schopné, v oblasti obrazu tu máme programy, které dokážou pozoruhodné věci (např. Midjourney). Oblastí videa poslední dobou hodně otřásá systém Sora od OpenAI, a to nejen svými schopnostmi, ale také možnými problémy s tím, že měl být údajně natrénován na videích z YouTube, z čehož začínají vznikat nemalé tahanice ohledně porušování copyrightu. Podle CEO YouTube sociální sítě jde o jasné porušení podmínek služby, a pokud se toto podezření potvrdí, může z toho být i zajímavá soudní pře. To společnost Adobe na to jde jinak a pro vývoj vlastních systémů generativní AI pro video se obrátila na vlastní přispěvatele do jeho fotobanky Adobe Stock.

Tyto projekty nazývá Missions a vybraným přispěvatelům nabízí možnost přivydělat si poskytnutím obsahu na dané téma. Nedávno byly takto vypsány mise např. na vlajky nebo banány v oblasti fotografií. Tentokrát se půjde ale o video, tvrdí tak alespoň Bloomberg. Objevují se už na fórech i první fotografové a kameramani fotobanky, kteří tento projekt potvrzují a kterým toto bylo nabídnuto.

Adobe v rámci této mise chce přes 100 klipů, které ukazují lidi v různých situacích, akcích, vyjadřující různé emoce, současně ale také může jít o detaily nohou, rukou nebo očí. Mělo by jít také o videa toho, jak lidé interagují s různými objektivy (např. telefonem nebo fitness nářadím). Průměrný výdělek by měl činit 2,62 USD za minutu trénovacího obsahu, nicméně vyšplhat se to může až na částku 7,25 USD za minutu (173 Kč).