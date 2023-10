Adobe Content Credentials: informace o pravosti včetně výsledků generativní AI

Před rokem společnostoznámila připojení ke koalici C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) a vedení iniciativy CAI (Content Authenticity Initiative). Ta přináší možnost vestavění informací o autorovi a případných změnách ve vytvořeném obsahu, jde tedy o způsob, jak prokázat pravost obsahu. Systém je nazvána poněvadž zkratka CC by se pletla s Creative Commons, získala jinou zkratku, a to CR. Nyní se tato možnost objevuje nejen v aplikacích jako Adobe Photoshop, Illustrator, Express, ale také ve Firefly. Firefly je systémem obrazové generativní umělé inteligence a novinkou je zde možnost přidání malé informační ikonky "CR", která obsahuje informace o původu obsahu včetně informace o tom, kterým programem byl snímek vygenerován.