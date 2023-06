Adobe Lightroom Mobile nyní umí úpravy bez importu i Edit Replay

Adobe Lightroom Mobile je jednou z mnoha aplikací, které mohou posunout fotografické schopnosti mobilních telefonů o něco dál. Základním iPhonům např. přináší možnost záznamu do RAWu a dokonce i HDR režim (multiexpozici). Je zde ale i klasická část s úpravou fotografií a tady se nová verze vyznačuje dvěma změnami. Jednou z nich je Edit Replay aneb video zobrazující snímek před a po úpravě včetně historie úprav. Lightroom Mobile z toho vytvoří video, kde ukáže obě verze vedle sebe a pak postupné kroky, které byly aplikovány, včetně jejich názvu. Jaká jsou přesně kritéria pro dostupnost funkce, to je otázkou. V mém případě se mi to totiž nepovedlo rozhodit (má verze aplikace to nenabízela, ačkoli druhá novinka byla dostupná), přičemž by mělo jít o jednu z položek při exportu. Máte tu i historii jednotlivých úprav, takže se při editaci můžete vrátit ke kterékoli z nich (lze si je i pro přehlednost pojmenovat).



Druhou novinkou, která může být dost užitečná, je Instant Access. Jednoduše řečeno, ke snímkům pro úpravy můžete přistupovat přímo bez toho, aniž byste je museli importovat. Jednou z cest, která dosud platila pro fotografie vyfocené telefonem, bylo otevření snímku v galerii telefonu a její sdílení, kde jste vybrali aplikaci Lightroom Mobile. Pak jste šli do Lightroomu (nebo si ho nechali otevřít), kde se při otevírání nejprve naimportoval snímek, a až pak jste s ním mohli pracovat.





Nově samotný Lightroom Mobile zobrazuje celou galerii snímků na telefonu (záložka Device), takže si vystačíte s jednou aplikací. Snímek kliknutím otevřete a můžete ho upravovat. Během těchto úprav se teprve na pozadí vloží do katalogu Lightroomu a tato práce s katalogem tak nijak nezdržuje. Snímek lze okamžitě uložit na zařízení bez exportu a vybírání detailů pro něj.